تترقب أسواق الذهب تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط موجة من التراجعات التي أثارت تساؤلات المواطنين والمستثمرين بشأن الوقت المناسب للشراء، وما إذا كانت الأسعار قد اقتربت بالفعل من أدنى مستوياتها قبل استئناف رحلة الصعود.

وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب تقترب من تسجيل أدنى مستويات الانخفاض خلال الفترة الحالية، مرجحًا أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، في ظل المتغيرات التي تتحكم في حركة المعدن الأصفر.

الذهب

وأضاف ميلاد، في مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر»، أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 50 جنيهًا كان من الممكن أن يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أقل، موضحًا أن سعر الصرف من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية.

هاني ميلاد يحدد مدة الاستثمار في الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر يجب أن يكون طويل الأجل، وألا تقل مدته عن عام، محذرًا من التعجل في انتظار تحقيق مكاسب سريعة، خاصة مع التقلبات التي تشهدها الأسعار.

الذهب

ونصح ميلاد المواطنين بشراء الذهب ولكن بحذر، مع الاحتفاظ به لفترة زمنية معقولة، حتى تتاح للمستثمر فرصة تحقيق مكاسب، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب باعتباره استثمارًا طويل الأجل يتطلب الصبر وعدم الانسياق وراء التحركات اليومية للأسعار.

أسعار الذهب في مصر

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5640 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6445 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4834 جنيهًا.

1960 جنيهًا خسائر عيار 21 خلال 9 أشهر

وعلى صعيد المقارنة التاريخية، كان جرام الذهب عيار 21 قد سجل أعلى مستوى له عند 7600 جنيه في مارس الماضي، قبل أن يتراجع إلى 5640 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، فاقدًا نحو 1960 جنيهًا من قيمته خلال حوالي 9 أشهر.

وتضع هذه التراجعات المستثمرين أمام تساؤلات بشأن مستقبل أسعار الذهب، خاصة مع تأكيد رئيس شعبة الذهب اقتراب السوق من مستويات الانخفاض الأدنى، ونصيحته بالتعامل مع المعدن الأصفر باعتباره استثمارًا طويل الأجل.