فاز فريق سبورتنج على جاره سموحة بنتيجة 78-60، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين على النحو التالي:

الفترة الأولى – سبورتنج (33) × سموحة (14)

الفترة الثانية – سبورتنج (45) × سموحة (29)

الفترة الثالثة – سبورتنج (57) × سموحة (49)

الفترة الرابعة – سبورتنج (78) × سموحة (60)

وسبقت هذه المباراة مواجهة الفريقين في منافسات المرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، التي انتهت بفوز سموحة بنتيجة 61-50.

وبذلك، يحصل الفريقان على 3 نقاط لكل منهما، بعدما فاز سبورتنج في منافسات الكبار، وتفوق سموحة في منافسات الناشئات، وذلك وفقًا لنظام المسابقة، الذي ينص على أن الفائز في كل مباراة يحصل على نقطتين، فيما ينال الخاسر نقطة واحدة.

وتقام حاليًا مباراة النصف الثاني لدوري المرتبط، التي تجمع بين فريقي الأهلي وهليوبوليس.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة حدد بعد غد الخميس موعدًا لمواجهتي إياب الدور نصف النهائي.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيبها.