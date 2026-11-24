كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن ظهور سامي قمصان في أول مران للنادي الأهلي، بعد رحيل المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق، والاتفاق مع نادي المقاولون العرب على رحيله.

وأوضح أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سامي قمصان سيقود الأهلي خلال مواجهة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لحين حسم ملف المدير الفني الجديد.

وأشار جلال إلى أن قمصان يدرس حاليًا للحصول على رخصة التدريب الاحترافية «Pro»، وسيحصل على إفادة بأنه منخرط في الدراسة، من أجل منحه استثناءً لقيادة الأهلي في البطولة الإفريقية، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وكان النادي الأهلي أعلن رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية للفريق، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار رحيل عموتة في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة بالنادي، على أن يتم طرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وكان الأهلي تعرض للخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحصد الفريق السماوي 3 نقاط ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره بريميرو دي أوجستو الأنجولي، يوم الأحد المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل انطلاقة قوية قبل خوض المواجهات المقبلة في دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن تُذاع مباراة الأهلي وأول أغسطس عبر قنواتها المشفرة.

