لا تتوقف العادات الغذائية الصحية عند اختيار نوع الطعام ومكوناته فقط، بل قد تلعب درجة حرارة الأطعمة والمشروبات دورًا مهمًا في التأثير على صحة الجسم، بداية من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، وصولًا إلى التحكم في الشهية والوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

وكشفت أبحاث طبية أن تناول المشروبات شديدة السخونة بانتظام قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، بينما يمكن أن يساعد تبريد بعض الأطعمة النشوية بعد طهيها على زيادة محتواها من النشا المقاوم، وهو ما قد يدعم الشعور بالشبع ويحسن صحة الأمعاء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الانتباه إلى درجة حرارة الطعام والشراب قد يكون خطوة إضافية للحفاظ على الصحة، خاصة أن تأثير الحرارة يختلف من شخص لآخر بحسب حالته الصحية ونوع الطعام أو الشراب.

وأظهرت دراسة شملت ما يقرب من مليون شخص، وأجراها باحثون في جامعة أكسفورد، أن الأشخاص الذين يفضلون تناول المشروبات شديدة السخونة، بدرجة حرارة تبلغ 65 درجة مئوية أو أكثر، مثل الشاي والقهوة، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء.

وقدّر الباحثون أن نحو 14% من حالات هذا النوع من السرطان ربما كان من الممكن تجنبها إذا استبدل الأشخاص الذين يفضلون المشروبات القريبة من الغليان بمشروبات دافئة.

وتصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان المشروبات التي تتجاوز درجة حرارتها 65 درجة مئوية باعتبارها «محتملة التسبب في السرطان»، بسبب الأضرار التي قد تنتج عن التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة.

وأوضح الدكتور ريحان حيدري، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، أن الأدلة المتعلقة بخطر السرطان أقوى فيما يخص المشروبات مقارنة بالأطعمة الصلبة؛ لأن السوائل تمر سريعًا عبر المريء وتلامس بطانته، بينما يتعرض الطعام الصلب للمضغ الذي يساعد على تبريده قبل البلع.

وأضاف أن التعرض المتكرر للحرارة الشديدة قد يسبب التهابات وتلفًا في الخلايا، يعقبه تجدد هذه الخلايا، مشيرًا إلى أن تناول كوب ساخن من الشاي من حين لآخر لا يستدعي القلق، لكن المشكلة ترتبط بتناول كميات كبيرة من المشروبات شديدة السخونة يوميًا وعلى مدار سنوات.

المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

ما درجة الحرارة الآمنة لتناول الشاي والقهوة؟

ينصح الخبراء بترك المشروبات الساخنة حتى تنخفض درجة حرارتها إلى أقل من 60 درجة مئوية تقريبًا، بدلًا من تناولها فور إعدادها.

وتشير دراسة نُشرت عام 2020 في المجلة الدولية للسرطان إلى أن شرب الشاي خلال دقيقتين من تحضيره ارتبط بمخاطر أكبر مقارنة بالانتظار لمدة 6 دقائق أو أكثر قبل تناوله.

وتنصح الدكتورة ماريون سلون، طبيبة عامة ورئيسة جمعية الرعاية الأولية لأمراض الجهاز الهضمي، بإضافة قليل من الحليب أو الماء البارد إلى المشروبات الساخنة، مع عدم افتراض أن إضافة الحليب وحدها كافية لخفض درجة الحرارة، وضرورة الانتظار عدة دقائق قبل الشرب.

كما تحذر من بعض الأطعمة التي تحتفظ بالحرارة داخلها، مثل الشوربة والصلصات والمرق والعصيدة، إذ قد تبدو باردة نسبيًا من الخارج بينما تظل شديدة السخونة في المنتصف.

ولذلك تنصح بتقليب الشوربة والصلصات جيدًا، وتركها قليلًا حتى تبرد، وتقديمها في أطباق واسعة، مع اختبار درجة حرارتها بملعقة صغيرة قبل تناولها.

المشروبات الباردة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

المشروبات المثلجة قد تحفز اضطرابات ضربات القلب

على الجانب الآخر، قد لا تكون المشروبات شديدة البرودة مناسبة لبعض الأشخاص، خاصة المصابين بالرجفان الأذيني، وهو أحد أكثر أنواع اضطرابات ضربات القلب شيوعًا، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت دراسة نُشرت عام 2025 في مجلة الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب والأوعية الدموية إلى أن تناول الأطعمة والمشروبات شديدة البرودة، مثل العصائر المثلجة التي تقل حرارتها عن 7 درجات مئوية، قد يحفز أعراض الرجفان الأذيني لدى بعض المرضى.

وفي الدراسة، أبلغ 51.5% من مرضى الرجفان الأذيني عن ظهور الأعراض خلال دقيقة واحدة من تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة، بينما شهد 86.4% ممن تجنبوا هذه المنتجات انخفاضًا في نوبات الرجفان أو توقفها تمامًا.

ومع ذلك، أوضحت الدكتورة لوسي هوبر، الطبيبة العامة في لندن، أن هذه النتائج لا تعني ضرورة امتناع جميع المصابين بالرجفان الأذيني عن المشروبات الباردة، لكنها تشير إلى أهمية الانتباه للمحفزات التي قد تزيد الأعراض لدى بعض المرضى.

الأطعمة المطبوخة

تناول الأطعمة المطبوخة والباردة قد يساعد على فقدان الوزن

من المفاجآت التي أشار إليها التقرير أن تبريد بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل البطاطس والأرز والمكرونة، بعد طهيها قد يزيد محتواها من النشا المقاوم، وهو نوع من النشا لا يُهضم بالكامل في الأمعاء الدقيقة.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة «Nutrition» أن الأشخاص الذين تناولوا فطائر تحتوي على نسبة مرتفعة من النشا المقاوم استهلكوا نحو 90 سعرًا حراريًا أقل مقارنة بمن تناولوا الأنواع التقليدية منها.

وربط الباحثون هذه النتيجة بقدرة النشا المقاوم على تعزيز الشعور بالشبع، وهو ما قد يساعد في التحكم في الشهية وإدارة الوزن.

وأوضح جوردان هوورث، اختصاصي فسيولوجيا الجهاز الهضمي في عيادة الأمعاء الوظيفية، أن النشا المقاوم يتجاوز عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة، ويصل إلى الأمعاء الغليظة، حيث تتخمره البكتيريا النافعة.

وتنتج هذه العملية مركبات تُعرف بالأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تساعد على تحفيز إفراز هرمونات الأمعاء، ومنها هرمون GLP-1، الذي يرسل إشارات إلى المخ بالشعور بالامتلاء ويساعد على استمرار الإحساس بالشبع لفترة أطول.

ولا تتوقف الفائدة عند تناول الطعام باردًا، إذ أظهرت دراسة نُشرت عام 2026 في مجلة «Nutrients» أن تبريد المكرونة المطبوخة لمدة 24 ساعة ثم إعادة تسخينها أدى إلى زيادة ملحوظة في محتواها من النشا المقاوم.

وأشار هوورث إلى أن الفائدة المرتبطة بدرجة الحرارة تأتي أساسًا من تبريد الطعام بعد طهيه، وليس من تناوله باردًا بالضرورة.

المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

كيف تساعد الأطعمة المبردة على تحسين صحة الأمعاء؟

قد لا يقتصر دور النشا المقاوم على تعزيز الشبع، إذ يمكن أن يدعم صحة الأمعاء من خلال المساعدة على إنتاج مادة البيوتيرات، وهي أحد الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تنتجها البكتيريا النافعة أثناء تخمير الألياف والنشا المقاوم.

وتساعد مادة البيوتيرات على دعم بطانة الأمعاء وتعزيز العمليات المضادة للالتهابات، وهو ما قد يكون مفيدًا في الوقاية من بعض اضطرابات الأمعاء الالتهابية أو المساعدة في التعامل معها، مثل التهاب القولون التقرحي.

كما أشارت دراسة أسترالية نُشرت عام 2024 إلى أن البيوتيرات قد تساعد في تحفيز موت الخلايا ما قبل السرطانية، وهو ما يفتح المجال لدراسة دورها المحتمل في الوقاية من سرطان الأمعاء، دون اعتبار ذلك دليلًا على أن تناول الأطعمة المبردة يمنع الإصابة بالسرطان.

المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

المشروبات الدافئة قد تخفف أعراض البرد والإنفلونزا

لا تقتصر تأثيرات درجة حرارة المشروبات على المخاطر الصحية، إذ يمكن للمشروبات الدافئة أن تساعد في تخفيف بعض أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز نزلات البرد الشائعة بجامعة كارديف عام 2008، فإن تناول مشروب ساخن بدرجة حرارة 73.7 درجة مئوية ساعد على تحسين بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف والسعال والعطس.

وأشار الباحثون إلى أن الحرارة قد تساعد على توسيع الأوعية الدموية وزيادة إفراز اللعاب وترطيب الحلق، بما يساهم في تخفيف الشعور بالانزعاج.

وتنصح الدكتورة هيلين وول، الطبيبة العامة في بولتون، بتناول السوائل الدافئة بدرجة حرارة تقارب 60 درجة مئوية، للحصول على تأثير مهدئ دون الحاجة إلى تناول مشروبات شديدة السخونة.

المشروبات الباردة

الأطعمة والمشروبات شديدة البرودة قد تسبب الصداع

يعرف كثيرون الشعور بالصداع المفاجئ الذي يحدث بعد تناول الآيس كريم أو شرب مشروب شديد البرودة، ويُعرف باسم «تجمد الدماغ».

وأشارت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة «Cephalalgia» إلى أن الصداع الناتج عن التعرض للبرودة قد يكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

وأوضح الخبراء أن ملامسة الأطعمة أو المشروبات شديدة البرودة لسقف الفم أو الجزء الخلفي منه قد تؤدي إلى استجابة عصبية تؤثر على الأوعية الدموية في الرأس، مسببة ألمًا مفاجئًا أو إحساسًا بالنبض في منطقة الجبهة.

ولتقليل هذه المشكلة، ينصح بتناول الأطعمة المثلجة بكميات صغيرة وببطء، مع التوقف قليلًا لمنح الفم فرصة لاستعادة درجة حرارته الطبيعية.

المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

لماذا يُفضل تناول المشروبات الفاترة لمرضى القولون العصبي؟

قد يلاحظ بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي أن تناول المشروبات شديدة البرودة يؤدي إلى زيادة الشعور بألم البطن أو الانتفاخ أو الغثيان.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2006 في مجلة «Journal of Gastroenterology and Hepatology» أن بعض مرضى القولون العصبي شعروا بعدم الراحة عقب تناول الماء البارد بدرجة حرارة 4 درجات مئوية، مقارنة بالماء الذي كان في درجة حرارة الغرفة، والتي تتراوح عادة بين 20 و25 درجة مئوية.

وأوضح جوردان هوورث أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الأطعمة والمشروبات الباردة قد تبطئ حركة المعدة، بينما قد تساعد الأطعمة الدافئة على تسريعها، إلا أن الفارق في هذه العملية قد لا يتجاوز بضع دقائق.

المشروبات شديدة السخونة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

ما أفضل درجة حرارة لتناول الطعام والشراب؟

لا توجد درجة حرارة واحدة مثالية لجميع الأطعمة والمشروبات، إذ تختلف الاستجابة بحسب طبيعة الطعام والحالة الصحية للشخص.

لكن الخبراء يتفقون على أهمية تجنب تناول المشروبات شديدة السخونة، مع استهداف درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية قدر الإمكان.

وينصح الدكتور ريحان حيدري بعدم الحاجة إلى استخدام مقياس حرارة في كل مرة، موضحًا أن الشعور بالألم أو الاضطرار إلى التوقف بسبب سخونة المشروب علامة على أنه لا يزال ساخنًا أكثر من اللازم.

وفي المقابل، ينبغي على الأشخاص الذين يلاحظون أن المشروبات الباردة تحفز أعراضًا لديهم، مثل اضطراب ضربات القلب أو أعراض القولون العصبي، الانتباه إلى هذه العلاقة ومناقشتها مع الطبيب عند الحاجة.

وتؤكد هذه النتائج أن العادات الغذائية لا تتعلق فقط بنوعية الطعام، بل إن طريقة تحضيره ودرجة حرارته قد تؤثر أيضًا على الجسم، سواء من حيث صحة المريء أو الهضم أو التحكم في الشهية.