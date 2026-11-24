شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد توقف إجراءات إزالة مبانٍ بالفرافرة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، الاستجابة الفورية لشكاوى عدد من أهالي مدينة الفرافرة، بشأن الإجراءات المتخذة حيال الأراضي المقام عليها مبانٍ دون ترخيص، ومطالبات المواطنين.

دراسة الموقف وبحث أوضاع الأسر المتضررة

وأوضحت المحافظة أن حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، كلفت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بسرعة دراسة الموقف وبحث أوضاع الأسر المتضررة، حيث تبين أن الأراضي محل الشكوى تقع ضمن أملاك الدولة، فضلًا عن وجود مبانٍ مقامة دون ترخيص.

ووجهت محافظ الوادي الجديد بوقف أي إجراءات مقررة حيال تلك الحالات، ومنح المواطنين مهلة للتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفقًا للأطر القانونية المنظمة، وذلك من خلال المنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي الدولة.

وأكدت المحافظة أن إجراءات تقنين الأوضاع ستتم وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

صحة الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ مديرية الشؤون الصحية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجال الطوارئ والرعاية العاجلة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة والسكان، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة الفرق الطبية من مختلف مراكز المحافظة.

رفع مستوى جاهزية المنظومة الصحية

ويأتي البرنامج تحت رعاية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير مهارات الكوادر الطبية ورفع مستوى جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

ويستهدف التدريب تنمية المهارات الإكلينيكية للأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الحرجة، وإجراء التقييم الطبي الفوري للمرضى فور استقبالهم، إلى جانب تحديد أولويات التدخل وفقًا لدرجة خطورة كل حالة.

كما يتضمن البرنامج تعزيز قدرات الفرق الطبية على سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وضمان تقديم التدخل الطبي اللازم في الوقت المناسب، بما يحافظ على سلامة المرضى ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

الوادي الجديد تنظم مهرجانًا رياضيًا لذوي الهمم لتعزيز الدمج المجتمعي وتنمية قدراتهم



نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد مهرجانًا رياضيًا لذوي الهمم والقدرات بمركز الداخلة، بمشاركة 20 شابًا، وذلك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، في إطار جهود دعم المشاركة الرياضية وتعزيز الدمج المجتمعي.

بمشاركة ذوي الهمم

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أن المهرجان نظمه مركز شباب عين القضا والرخا بقطاع الداخلة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير إدارة شباب الداخلة، وشهد مشاركة وتفاعلًا من ذوي الهمم والقدرات، بما يعكس أهمية الأنشطة الرياضية في تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ويهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة أمام ذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، إلى جانب توفير بيئة داعمة تضمن دمجهم بصورة فعالة في مختلف الأنشطة.

ويأتي تنظيم المهرجان تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.