شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في الأسواق، ارتفاعات محدودة في الأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 440 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر البتلو 490 جنيهًا، وسجل الضاني 485 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر اللحم العجالي نحو 460 جنيهًا.

متوسط سعر اللحمة

وسجل متوسط سعر اللحم الجاموسي نحو 410 جنيهات للكيلو، واللحم الجملي تراوح بين 360 و380 جنيهًا، ولحم الماعز وصل إلى 450 جنيهًا.

سعر الفلتو اليوم

سجل سعر كيلو الفلتو البقري نحو 550 جنيه، والريش الضاني 480 جنيهًا، بينما بلغ سعر الانتركوت 500 جنيه للكيلو.

وتزيد الاسعار قليلا في المتاجر الكبري، نظرا لارتفاع تكلفه التشغيل في هذه الاماكن.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

وفي المنافذ الحكومية، سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 360 جنيهًا، واللحم العجالي 370 جنيهًا، والجاموسي 320 جنيهًا، والضاني 390 جنيهًا.

كما سجل اللحم البرازيلي المجمد نحو 250 جنيهًا للكيلو في بعض المنافذ، بينما بلغ سعر اللحم السوداني المبرد نحو 275 جنيهًا في المتوسط بالأسواق.

أسعار اللحوم المستوردة

بلغ متوسط سعر اللحم السوداني المبرد نحو 275 جنيهًا للكيلو، فيما سجل اللحم البرازيلي المجمد نحو 330 جنيهًا.