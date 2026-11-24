استقبل الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء، لاستكمال المشاورات حول المقترحات المقدمة من لاعبي الكرة القدامى بشأن شركة الكرة

وشهدت الجلسة حضور المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد طارق ورامي نصوحي عضوي المجلس، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، كما حضر من اللاعبين القدامى كل من فاروق جعفر، وحلمي طولان، وأيمن يونس، ومحمود الخواجة، وعادل عبد الواحد، وهشام يكن، والدكتور طارق سليمان.

وفي بداية الجلسة، أكد الكابتن حسين لبيب أن الهدف من شركة الكرة هو أن تعود بالنفع على النادي وتساعده على حصد البطولات، مشيرًا إلى أن الزمالك حريص على القيام بشيء يصب في مصلحة النادي، وأن هذا هو التركيز الأساسي لمجلس الإدارة في هذا الملف.

وجدد رئيس النادي تأكيده أنه لا توجد أسماء محددة أو نسب مطروحة في شركة الكرة حتى الآن، وشدد على أنه لا يوجد شخص معين سيدخل في الشركة، ورحب بجميع المقترحات التي تُقدم من جانب اللاعبين القدامى لخدمة النادي، مؤكدًا أن ما يجمعهم هو مصلحة الزمالك.

وأضاف رئيس النادي أنه فور اكتمال الإجراءات المتخذة حاليًا بشأن شركة الكرة، سيتم الرجوع إلى الجمعية العمومية والجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن الشركة.

ومن جانبه، قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إن لاعبي النادي القدامى يجب أن يكون لهم دور في المشروعات، مثل شركة الكرة والأفكار الخاصة بكرة القدم، مؤكدًا أن طموحهم هو أن يقف النادي على قدميه، وأنهم يسعون إلى إعداد تصور ومساعدة مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللاعبين القدامى ليسوا ضد شركة الكرة، ولكنهم يبحثون عن شركة مفيدة للنادي من جميع الوجوه، لأن كرة القدم هي الواجهة الحقيقية للزمالك.

ومن جانبه أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق أنه يجب أن يكون التفكير في مصلحة النادي وأن يكون الكل مجرد ولا يبحث عن استفادة لنفسه..

بينما أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ضرورة تحديد حقوق النادي مع المستثمر وفقًا لتعاقد واضح، مشيرًا إلى الحاجة لإعادة صياغة العلاقة بين الإدارة ولاعبي الكرة القدامى بالقلعة البيضاء، خاصة أن لاعبي كرة القدم القدامى لا يريدون شيئًا من النادي، وكل ما يهمهم هو مصلحة الزمالك.

ومن جانبه، رد حسين لبيب، رئيس النادي، على مقترح النجوم القدامى بتشكيل لجان تضم رموز النادي وخبراء قانونيين وفنيين وماليين، وطالب بموافاته بأسماء أعضاء اللجان وفق جدول زمني لتنفيذ المقترح.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تقديم تشكيل هذه اللجان إلى مجلس الإدارة خلال شهر، وتحديدًا يوم 25 ديسمبر المقبل.

واختتم رئيس النادي الجلسة بالتأكيد على عقد اجتماع جديد مع النجوم القدامى بالقلعة البيضاء في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل