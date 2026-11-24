حقق القادسية السعودي فوزا كبيرا على مضيفه شباب اهلي دبي الإماراتي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الثلاثاء/ علي ملعب شباب الأهلي في إطار الجولة الخامسة لمرحلة الدوري بدوري ابطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

سجل خماسية القادسية كل من خوليان كينيونيس هدفين في الدقيقتين 3 و13 وتيجاني ريندرز هدفين في الدقيقتين 61 و77 وعبدالله السالم في الدقيقة 86،بينما أحرز ماتيوساو هدف شباب اهلي دبي في الدقيقة 71.

ورفع القادسية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بمرحلة الدوري وبفارق نقطتين عن العين الإماراتي المتصدر،بينما تجمد رصيد شباب اهلي دبي عند 9 نقاط في المركز الخامس.