أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن بلاده عازمة على كسر الحصار الأمريكي المفروض عليها، مشددًا على أن طهران لن تقبل باستمرار الإجراءات الأمريكية التي تستهدف تقييد صادراتها النفطية والتأثير على حركة التجارة والإمدادات.

وتأتي التصريحات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ والصادرات النفطية الإيرانية، وما ترتب عليه من تراجع حركة تصدير النفط الإيراني إلى مستويات تقترب من الصفر، وفقًا لتقارير إعلامية وبيانات تتبع حركة الناقلات.

وفي هذا السياق، تتمسك القيادة الإيرانية برفض الحصار، وتعتبره شكلًا من أشكال العدوان العسكري، مؤكدة احتفاظها بحق استخدام الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها ومواجهة الضغوط الأمريكية.

الحصار البحري الأمريكي

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن أن بلاده ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأمريكي، مؤكدًا أن طهران لن تتسامح مع استمرار هذه الإجراءات، وأنها ترى فيها انتهاكًا لحقوقها، وفقا لـ رويترز.

وتشير التصريحات الإيرانية إلى أن خيارات المواجهة لا تقتصر على التحركات العسكرية، بل تشمل أيضًا المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على حركة التجارة والطاقة.

فرض حصار بري

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد اعتبر أن فرض حصار بري شامل على بلاده أمر بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى امتلاك إيران حدودًا واسعة وعلاقات اقتصادية مع دول الجوار، بما يتيح البحث عن مسارات بديلة للتجارة والإمدادات.

وتعكس هذه المواقف تمسك طهران بمواجهة الضغوط الأمريكية، في وقت لا تزال فيه الاتصالات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية مستمرة، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب ورفع الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.