استغاث أولياء أمور طلاب مدرسة عمر بن عبدالعزيز الرسمية لغات بإدارة عين شمس التعليمية – مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عبر فيس بوك من انتشار حشرة البق بالمدرسة ، ونشر الإهالي صورا تكشف عن إصابات جلدية بين الطلاب بسبب هذه الحشرة .

وقال أولياء الأمور في استغاثتهم التي نشروها على مختلف الجروبات والصفحات التعليمية على فيس بوك : نطلق هذه المناشدة العاجلة إلى وزير التربية والتعليم وجميع الجهات المسؤولة ، وإلى الصحف والإعلام، لسرعة التدخل وإنقاذ طلاب مدرسة عمر بن عبدالعزيز الرسمية لغات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية ، حيث نعاني من انتشار حشرة البق داخل المدرسة بصورة مقلقة، وهو ما يمثل تهديدًا لسلامة الطلاب و تدمير بيوتنا جميعا من الإصابه المؤكده بالصور.

وأضاف أولياء الأمور : أن إدارة المدرسة، بالتعاون مع جميع أولياء أمور المدرسه قامت بالرش و التطهير ومكافحة الحشرة بالجهود الذاتية مرتين في محاولة جادة للسيطرة على المشكلة، ولكن للأسف عادت الحشرة مرة أخرى وبقوة، مما يؤكد أن المشكلة تحتاج إلى تدخل متخصص وجاد، وليس مجرد حلول مؤقتة ، ومن هنا نطالب بالآتي:

التدخل العاجل من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وإدارة عين شمس التعليمية بغلق المدرسة

حملات تطهير مكثفه للمدرسة بمواد فعالة بخلاف المرشوشة من قبل بواسطة جهات متخصصة

إعتماد درجات الشهر الماضي لامتحانات الشهر الجاري تجنبا لحدوث كارثه في بيوتنا جميعا لن نتحمل تبعتيها بالمرة

التأكد من القضاء على الحشرة تمامًا قبل استمرار الدراسة بصورة طبيعية.

متابعة دورية من الجهات المسؤولة لضمان عدم عودة المشكلة

وقال أولياء الأمور : نحن لا نبحث عن إثارة الجدل أو توجيه الاتهامات لأحد على الإطلاق ، نحن قمنا بالرش و التعقيم و التطهير مرتين بجهود أولياء الأمور الشخصية دون جدوى

وقال محمد قطر أحد أولياء الأمور : إبني طالب في المرحله الابتدائية بالصف الثاني بمدرسة عمر بن عبدالعزيز التجريبية لغات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية محافظة القاهره ، تعرض لإصابة جلدية نتيجة وجود حشرة البق المنتشرة

بيان عاجل من وزارة الصحة

من جانبها ، تابعت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية، وذلك عبر أعمال الفحص والمعاينة الميدانية، والتعامل مع البلاغات، وفقًا للمعايير العلمية والصحية المعتمدة.

وأوضح قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن المعطيات الأولية تشير إلى احتمالية وجود حشرات في بعض المواقع، دون أن تثبت الفحوصات حتى الآن وجود «بق الفراش» كما تم معاينة مواقع أخرى، أُثيرت بشأنها إدعاءات مماثلة، ولم يتم رصد أي حشرات بها وقت المعاينة.

وأكدت الوزارة أن مجرد رصد حشرة في أحد المواقع لا يعني بالضرورة وجود إصابة أو انتشار، حيث يتطلب التقييم العلمي تحديد نوع الحشرة، والتحقق من وجود دلائل على تكاثرها واستقرارها، وتحديد نطاق وجودها ومدى تأثيرها، قبل اتخاذ أي إجراءات للمكافحة.

وشددت الوزارة بشكل قاطع على أنه لا توجد أي توصيات طبية أو وقائية صادرة عن وزارة الصحة بغلق المدارس، أو تنفيذ أعمال رش مبيدات بصورة عامة أو عشوائية، باعتبار أن مثل هذه الإجراءات لا تستند إلى مبرر علمي في غياب ما يثبت وجود إصابة تستدعي التدخل، موضحة أن إجراءات المكافحة، تُحدد عند الحاجة، وفقًا لطبيعة الحشرة التي يتم رصدها، ونتائج المعاينة، وبما يتناسب مع طبيعة المكان، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة العامة.

كما تؤكد الوزارة أهمية أعمال النظافة والوقاية والمكافحة الدورية داخل المنشآت التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن خلال شركات متخصصة، وباستخدام الوسائل المعتمدة التي تضمن سلامة الطلاب والعاملين، دون اللجوء إلى استخدام المبيدات، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، ووفق الضوابط الفنية والصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بمنهج علمي ووقائي، يجمع بين سرعة الاستجابة ودقة التقييم، ويضع صحة الطلاب وسلامتهم في مقدمة الأولويات، مع ضرورة تحري الدقة، فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مؤكدة من شأنها إثارة القلق أو اتخاذ إجراءات غير مبررة طبيًا