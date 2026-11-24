يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة حاسمة أمام بنما، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، حيث يبحث الفراعنة عن مواصلة مشوارهم والتأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة مصر وبنما

تقام المباراة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

موقف منتخب مصر في المجموعة

يدخل المنتخب المصري اللقاء وفي رصيده 3 نقاط بالمركز الثاني، بعدما حقق الفوز على قطر بهدفين دون رد في الجولة الثانية، عقب خسارته أمام اليونان بنتيجة 2-1 في بداية مشواره.

ويحتاج الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بنما لحسم موقفهم من التأهل إلى الدور التالي، في ظل المنافسة على بطاقات العبور لدور الـ32.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنما

تُنقل مباريات البطولة عبر قنوات beIN SPORTS وقنوات الكأس، إلى جانب منصة شووف.