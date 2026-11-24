أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرارات أرقام 89 و1822 و1823 لسنة 2026 بشأن إبعاد سوادني وأوزباكستاني وروسي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد سوداني وأوزباكستاني وروسي خارج البلاد

وإنه بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12 أكتوبر 2026، بشأن طلب إبعاد سوداني ووأوزباكستاني وروسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء بالمادة الأولى من القرار رقم 1822 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عصام الدين أحمد العبد ( سوداني الجنسية )، ونصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1823 على أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام AZAMJON ANVARJON UGLIOTAKHUJAEV، أوزباكستاني الحنسية، وZELIMKHAN EVLOEV روسي الجنسية، ونصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.