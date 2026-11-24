أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مسألة القصاص من الأب إذا قتل ابنه من المسائل التي شهدت خلافًا بين الفقهاء، موضحًا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم القصاص من الوالد إذا قتل ولده، استنادًا إلى حديث نبوي اختلف العلماء في درجة صحته، بينما توجد آراء فقهية أخرى تجيز القصاص في حالات القتل العمد مع سبق الإصرار.

وقال الهلالي خلال استضافته ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر" إن الحديث الذي استند إليه أصحاب الرأي القائل بعدم القصاص، ورد بروايات مختلفة، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بشأن رجل قتل ولده، فقال عمر إنه كان سيقتص منه لولا سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُقاد والد بولده»، مشيرًا إلى أن بعض روايات الحديث تضمنت أيضًا إلزام الأب بالدية، وهو ما يستوجب قراءة النص كاملًا وعدم اجتزائه بما يخدم رأيًا بعينه.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء، ومن بينهم ابن تيمية، ذهبوا إلى جواز القصاص من الأب إذا قتل ابنه عمدًا مع سبق الإصرار، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين القتل العمد وبين التأديب الذي يفضي إلى الوفاة، باعتبار أن لكل واقعة توصيفًا قانونيًا مختلفًا.

وأضاف الهلالي، أن القانون المصري أخذ بمبدأ القصاص في القتل العمد، ولم يجعل صلة الأبوة مانعًا مطلقًا من تطبيق العقوبة، موضحًا أن القانون يفرق بين القتل العمد وبين واقعة تأديب تفضي إلى الموت، التي قد تُكيف قانونيًا باعتبارها ضربًا أفضى إلى موت أو قتلًا غير عمد، وفقًا لظروف الواقعة وملابساتها.

ولفت إلى واقعة قتل الطفل عز أو عبد المعز بمحافظة سوهاج، التي شهدت قيام الأب باستدراج نجله وقتله وإخفاء جثمانه داخل بئر، موضحًا أن القضية انتهت إلى تأييد حكم الإعدام بحق الأب، بما يعكس تطبيق القانون في حالات القتل العمد التي تتوافر فيها عناصر الجريمة.

وتابع الهلالي، أن القول بعدم القصاص من الأب الذي قتل ابنه عمدًا هو قول جمهور الفقهاء، وليس إجماعًا، وبالتالي لا يجوز تقديمه باعتباره الحكم الوحيد في الشريعة، خاصة في ظل وجود آراء فقهية أخرى معتبرة.

وشدد على أن قاعدة «حكم الحاكم يقطع الخلاف» تعني أن المسائل التي تحتمل تعدد الآراء الفقهية، متى حسمها القانون أو القضاء المختص، يصبح الحكم واجب الاحترام والتنفيذ، ولا يجوز تحويل الخلاف الفقهي إلى حالة من الفوضى أو التشكيك في حقوق المجتمع.

وأوضح الهلالي أن الإشكالية تكمن في تقديم الرأي الفقهي باعتباره حكمًا قطعيًا صادرًا عن الله، رغم أنه في حقيقته اجتهاد بشري قابل للاختلاف، قائلًا إن الرأي الفقهي يجب أن يُنسب إلى صاحبه، ولا يجوز احتكار الحديث باسم الدين أو الشرع في مسائل تحتمل أكثر من اجتهاد.

وأكد أن من حق الإنسان أن يتبنى رأيًا فقهيًا يطمئن إليه في المسائل التي تخص نفسه، لكن لا يجوز له فرض اجتهاده على الآخرين أو استخدامه للاعتداء على حقوقهم، مشيرًا إلى أن الفتوى عندما تتعلق بحقوق الغير أو بتنظيم المجتمع، فإنها تخضع للقانون الذي يحمي الجميع.

وضرب مثالًا ببعض الآراء الفقهية المتعلقة بحقوق الزوجة وحريتها، مؤكدًا أن استناد شخص إلى رأي فقهي لتقييد حقوق الآخرين أو فرض وصاية عليهم لا يعني أن هذا الرأي أصبح حكمًا ملزمًا للجميع، خاصة إذا كان هناك اجتهادات أخرى تقر حقوقًا مختلفة.

منع الفوضى

وأكد على ضرورة التمييز بين الفقه باعتباره اجتهادًا بشريًا وبين النص الديني، وعدم استخدام الآراء الفقهية لتبرير الاعتداء على حقوق الآخرين أو فرض تصورات شخصية على المجتمع، مشددًا على أن احترام القانون هو الضمان الأساسي لحماية الحقوق ومنع الفوضى.