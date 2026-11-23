نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل يجب قطع الصلاة لإنقاذ شخص تعرض للإغماء؟ وهل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص تعرض للإغماء

في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص تعرض للإغماء، موضحًا أن إنقاذ الأرواح ومنع وقوع الضرر قد يكون واجبًا شرعيًا يقدَّم على إتمام الصلاة، سواء كان المصلي يؤديها منفردًا أو في جماعة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن أحد الأشخاص سأل عن حكم قطع صلاة الجمعة بعدما تعرض شخص بجواره للإغماء، فترك الصلاة وذهب به إلى المستشفى لإنقاذه، مؤكدًا أن ما فعله صحيح، لأن الحفاظ على حياة الإنسان في هذه الحالة مقدم على إتمام الصلاة، التي يمكن قضاؤها لاحقًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الفقهاء تناولوا الحالات التي تتعارض فيها واجبات شرعية، مثل إتمام الصلاة وإنقاذ إنسان أو منع وقوع كارثة أو حماية مال من التلف، وقرروا أن الواجب الأكثر إلحاحًا والأشد أهمية هو الذي يُقدَّم، خاصة إذا كان تفويت الفرصة قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه، مثل وفاة إنسان أو إصابته بأذى أو وقوع حريق أو سرقة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن من امتنع عن قطع الصلاة في موقف يستوجب التدخل، وفوّت بذلك فرصة إنقاذ شخص أو منع ضرر محقق، قد يأثم بسبب تقصيره، مع بقاء صلاته صحيحة من حيث الأصل.

واستشهد أمين الفتوى بما ورد في قصة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، موضحًا أن الشريعة راعت أحوال الناس ورفعت عنهم الحرج، كما أشار إلى ما ورد في بعض الروايات بشأن إجابة نداء الوالدين أثناء الصلاة، باعتبار أن هناك واجبات مرتبطة بوقتها ولا يمكن تداركها، بخلاف الصلاة التي يمكن أداؤها بعد ذلك.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر يختلف إذا كان الموقف بسيطًا ولا يستدعي قطع الصلاة، مستشهدًا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف الصلاة عند سماع بكاء طفل، مراعاة لحال أمه، موضحًا أن تخفيف الصلاة في هذه الحالة يحقق المقصود دون الحاجة إلى قطعها.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن قطع الصلاة قد يصل إلى الوجوب إذا كان ضروريًا لإنقاذ حياة أو منع ضرر جسيم أو حماية مال من الهلاك، وضرب مثالًا بالطبيب الذي يُستدعى لإنقاذ مريض في حالة حرجة أثناء الصلاة، وكذلك من يلاحظ تعرض طفل لخطر أو اقتراب وقوع حادث داخل المنزل، مشددًا على أن فقه الأولويات يقتضي تقديم الواجب العاجل الذي لا يمكن تعويضه على إتمام الصلاة.

حكم صلاة المرأة التي تكتشف بعد انتهائها من الصلاة نزول دم الحيض

وفي فتوى ثانية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة التي تكتشف بعد انتهائها من الصلاة نزول دم الحيض، موضحًا أن الحكم يتوقف على توقيت نزول الحيض، وما إذا كان قد حدث قبل انتهاء الصلاة أم بعدها.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المرأة إذا تبين لها أن الحيض نزل بعد إتمام الصلاة، فصلاتها صحيحة، أما إذا ثبت أن الحيض بدأ أثناء الصلاة، فإن الصلاة تكون غير صحيحة.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن المرأة في الحالتين لا إثم عليها، كما لا يجب عليها قضاء الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض، لأنها لم تكن تعلم بنزول العذر أثناء أدائها الصلاة، ولم تتعمد مخالفة أحكام الطهارة.

وفي سياق متصل، فرّق أمين الفتوى بين من ينزل عليها الحيض دون علمها أثناء الصلاة، وبين من يتعمد أداء الصلاة وهو يعلم أنه على جنابة، رغم قدرته على الاغتسال وإزالة الحدث، موضحًا أن الحالة الثانية يترتب عليها إثم عظيم؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة.

هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية؟

وفي الختام، قالت دار الإفتاء إن تسجيل المكالمات محرم شرعاً إذا كان تسجيل محادثاته الخاصة، كما يحرم نشر الصور والتسجيلات الخاصة أو استغلالها على وجه يعتدي على حقوق أصحابها، ولا يستلزم الإذن بالتسجيل الإذن بالنشر أو التداول.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أنه يجب أن يُراعى في جميع الأحوال ما تقتضيه الضرورة المعتبرة شرعًا، وما يقرره القانون من ضوابط واستثناءات، مع عدم تجاوز القدر المأذون به.

وأشارت الإفتاء إلى أن استخدام التسجيلات في اجتزاء الكلام من سياقه، أو تحريف دلالته، أو ترويج اتهامات وأخبار غير متثبت منها، قد يسهم في نشر الشائعات وتضليل الناس وإثارة الفتن.

حكم تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر شرعًا

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل هو حرمة الاعتداء على خصوصية الإنسان بتسجيل محادثاته الخاصة دون علمه أو إذنه، إذا كان التسجيل ينتهك خصوصيته أو يكشف أسراره أو يُستخدم للإضرار به.

وأكدت دار الإفتاء أن تعمد تسجيل المكالمات الخاصة للاطلاع على أسرار أصحابها أو الاحتفاظ بكلامهم لاستخدامه في غير ما أُذن فيه يدخل في الاعتداء على الخصوصية، ويشتد التحريم إذا استُخدمت التسجيلات في التشهير أو الإضرار أو إفشاء الأسرار.

هل يجوز نشر التسجيلات الهاتفية على مواقع التواصل؟

وشددت الإفتاء على أن حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة خصوصية الإنسان وحفظ حرمته، ومنعت كل ما من شأنه انتهاك أسراره أو الاطلاع على شؤونه الخاصة دون إذنه.

كما أكدت ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الإسهام في نشر ما يضر بالناس أو يضلّلهم، وتزداد خطورة التصوير والتسجيل دون علم أصحابها حين تُستغل الصور أو التسجيلات في التشهير بالأشخاص، أو اجتزاء الكلام من سياقه، أو تداول معلومات لا تعبر عن حقيقة الوقائع، بما قد يؤدي إلى نشر الشائعات.

واستشهدت دار الإفتاء بالنهي عن التجسس عامًّا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12].

وأشارت إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» أخرجه الأئمة: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان.