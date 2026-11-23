حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، اليوم الاثنين، من أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا تتسبب في حرمان المدنيين من الكهرباء والتدفئة والمياه والرعاية الصحية، مؤكدًا أن أزمة الطاقة لم تعد مجرد تحدٍ يتعلق بالبنية التحتية، بل أصبحت أزمة إنسانية وتنموية تهدد قدرة المجتمعات على الصمود.

وقال دي كرو، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا، إن "خط المواجهة يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن الحجم غير المسبوق للهجمات على منشآت الطاقة والمياه لم يعد من الممكن اعتباره مجرد أضرار جانبية للحرب.

وأوضح أن الهجمات منذ أكتوبر الماضي باتت تستهدف بصورة متزايدة محطات المحولات الكهربائية ذات الجهد العالي وخطوط نقل الكهرباء التي تغذي المدن الكبرى، ما يهدد استمرار الخدمات الحيوية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار دي كرو إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية الأوكرانية على إعادة إمدادات الكهرباء، بالتوازي مع دعم جهود التعافي على المدى الطويل، مؤكدًا أن الحفاظ على الخدمات الأساسية وحماية سبل العيش ومساعدة المجتمعات على مواصلة أنشطتها يمثل جوهر المهمة التنموية للبرنامج.

وأضاف أن البرنامج وفر محولات كهربائية للمساعدة في إصلاح الشبكة، إلى جانب مولدات ومحطات طاقة لتأمين الكهرباء على المستوى المحلي، موضحًا أن مساعداته في قطاع الطاقة وصلت إلى 435 مجتمعًا محليًا في جميع المناطق الأوكرانية الأربع والعشرين، واستفاد منها نحو 6.7 مليون شخص من خلال تحسين مرافق الكهرباء والتدفئة والمياه.

وشدد دي كرو على أن الهدف يتمثل في استعادة إمدادات الكهرباء والتدفئة التي يحتاج إليها السكان للبقاء خلال الشتاء الحالي، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز قدرة منظومة الطاقة الأوكرانية على الصمود خلال السنوات المقبلة.

