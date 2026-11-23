قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ ألبوم «ماذا ولو» هو العمل الجديد للديفا سميرة سعيد، موضحة أنّ الألبوم يمثل تحديًا لكل شيء تقليدي، سواء على مستوى الصورة أو الألحان أو الكلمات، إذ استطاعت سميرة سعيد من خلاله أن تقدم رؤية موسيقية مختلفة.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ سميرة سعيد أثبتت قدرتها على تقديم موسيقى متطورة تجمع بين الشجن والفرح والإيقاع والموسيقى الجميلة، مشيرة إلى أنّ الألبوم يقدم موسيقى عصرية، ويبتعد عن تناول الكلمات والأفكار بالطريقة التقليدية المعتادة.

وأوضحت الحديدي أنّ المشاعر قد تظل واحدة، لكن الاختلاف يكمن في طريقة التعبير عنها، لافتة إلى أنّ سميرة سعيد لم تكتفِ بتقديم الموضوعات المعتادة عن الحب والحزن، وإنما سعت إلى تغيير زاوية تناولها والتعبير عنها بصورة جديدة.

وأضافت أنّ أغنية «ماذا ولو» نفسها تعكس هذا التوجه المختلف، إذ لم تطرح فكرة «ماذا ولو رجعنا»، لكنها ذهبت إلى تصور آخر يتمثل في «ماذا ولو العالم كله اتغير»، وهو ما يغير الفكرة بالكامل ويمنحها مسارًا مختلفًا عن الطرح التقليدي.

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي أنّ سميرة سعيد كانت جريئة للغاية في المعادل البصري لفيديوهات الألبوم، وقدمت إطلالات غير مألوفة، من بينها ظهورها بباروكة تغطي عينيها، وفي مرة أخرى بإطلالة تجعلها تبدو كأنها في الفضاء أو كائن فضائي قادم من عالم أو مكان آخر.

وأكدت الحديدي أنّ سميرة سعيد تتحدى نفسها والتقليدية في كل تفاصيل الألبوم، سواء في الموسيقى أو الكلمات أو الصورة، وتقدم عملًا يليق بتاريخها الفني، ويعكس قدرتها على التجدد وتقديم أفكار ورؤى مختلفة.

