علق المحلل الرياضي خالد بيومي على فوز بيراميدز أمام الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأشاد بيومي بأداء بيراميدز خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق قدم درسًا في مختلف جوانب كرة القدم، بداية من التحضير الجيد واختيار التشكيل، مرورًا بالثقة والضغط الجماعي والفردي، وصولًا إلى التنوع في التغييرات والأسلوب.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «قدم نادي بيراميدز درساً في مختلف جوانب كرة القدم خلال هذه المباراة، بدءاً من التحضير الجيد واختيار التشكيل، مروراً بالثقة والضغط الجماعي والفردي، وصولاً إلى التنويع في التغييرات والأسلوب».

وأضاف: «الأهلي لم يحضر سوى جماهيره فقط. مبروك لبيراميدز؛ احترم الخصم واحترم الكرة، ولذلك جاء الأداء والنتيجة ليقدرا هذا الاحترام».

تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز

وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على الأهلي بهدفين دون مقابل، حيث افتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليؤكد تفوق فريقه على مدار اللقاء.

وظهر الأهلي بأداء متواضع خلال المباراة، وفشل في تقديم المردود الهجومي المنتظر، ليخرج من المواجهة دون تسجيل أي أهداف، ويتلقى خسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، بعدما تلقى الهزيمة الأولى له في المسابقة خلال الموسم الحالي.