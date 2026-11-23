حذرت الدكتورة ليراز مارغاليت، المتخصصة في نظرية الألعاب، من أن تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن هجوم عسكري على إيران، دون تنفيذها، قد يؤدي إلى تآكل مصداقيتها لدى طهران، ويمنح القيادة الإيرانية فرصة لإعادة تقييم مدى جدية واشنطن في استخدام القوة.

وقالت مارغاليت، في مقال نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن ترامب يكرر نمطًا بات واضحًا خلال الأشهر الأخيرة، يبدأ بالتهديد بشن هجوم، ثم توجيه إنذار نهائي، يعقبه الحديث عن تقدم في المفاوضات، قبل تأجيل القرار والعودة إلى إطلاق تهديدات جديدة.

وأوضحت أن هذا السلوك قد يؤدي إلى نتيجة عكسية لما تسعى إليه الإدارة الأمريكية، إذ إن تكرار التهديدات دون تنفيذها يجعل الطرف الآخر أقل اقتناعًا بأن واشنطن ستقدم بالفعل على استخدام القوة العسكرية.

واستعانت الخبيرة بمفهوم «التعود» في علم النفس، الذي يشير إلى تراجع استجابة الإنسان للمحفزات المتكررة، معتبرة أن إيران لا تعتاد على تهديدات ترامب فحسب، بل تتعلم أيضًا من التجارب السابقة طبيعة العلاقة بين تصريحاته والقرارات التي يتخذها على أرض الواقع.

وأضافت أن نجاح الردع العسكري لا يعتمد فقط على امتلاك القدرات العسكرية، وإنما يتطلب أيضًا اقتناع الطرف الآخر بأن التهديد باستخدام هذه القدرات جاد وقابل للتنفيذ. ورغم إدراك إيران التفوق العسكري الأمريكي، فإن السؤال الأساسي بالنسبة لطهران، بحسب تحليلها، يتمثل في مدى استعداد ترامب الفعلي لاستخدام القوة.

وأشارت مارغاليت إلى أن انقضاء المهل الأمريكية دون تنفيذ التهديدات أو الحصول على استجابة إيرانية للمطالب يبعث برسائل جديدة إلى طهران، قد تدفعها إلى الاعتقاد بأن احتمالات تنفيذ التهديدات المقبلة أقل مما كانت تتصور في البداية.

ولفتت إلى أن الحسابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في أوائل نوفمبر، قد تؤثر في قرارات ترامب بشأن التصعيد مع إيران، في ظل المخاطر المحتملة للحرب، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط، وتعرض القوات الأمريكية للخسائر، وزيادة الإنفاق العسكري، وتصاعد الخلافات السياسية الداخلية.

وبحسب الخبيرة، قد تصل طهران إلى قناعة بأن ترامب يمتلك القدرة على شن هجوم، لكنه في الوقت نفسه يفضل تجنبه بسبب تكلفته السياسية والاقتصادية، وهو ما قد يضعف أثر التهديدات الأمريكية حتى مع اقترانها باستعراض القوة العسكرية.

وحذّرت من أن استخدام ترامب لغة أكثر حدة أو تحديد مواعيد نهائية جديدة لن يكون بالضرورة كافيًا لتغيير حسابات إيران، إذا كانت قد توصلت بالفعل إلى أن الإنذارات الأمريكية لا تعني بالضرورة الانتقال إلى العمل العسكري.

وفي المقابل، قد يؤدي تراجع مصداقية التهديدات إلى دفع إيران لرفض المقترحات الأمريكية أو تجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها واشنطن، بينما قد يجد ترامب نفسه مضطرًا إلى تنفيذ أحد تهديداته لاستعادة قوة الردع، بما يفتح الباب أمام تصعيد عسكري ربما لا يرغب أي من الطرفين في اندلاعه.

واختتمت مارغاليت تحليلها باستحضار قصة الراعي الذي اعتاد إطلاق صرخات كاذبة محذرًا من هجوم الذئب، حتى توقف أهل القرية عن تصديقه، قبل أن يظهر الذئب بالفعل؛ في إشارة إلى أن تكرار التهديدات غير المنفذة قد يجعل الطرف الآخر يقلل من خطورة تهديد حقيقي عندما يأتي موعده.