رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس إدارة شركة "إنفيديا"، اليوم /الاثنين/، إعادة جينسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، والذي كان قد استقال منه في 12 نوفمبر الجاري، وسط أزمة أثارت اضطرابات في الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وكبدت أسهمها خسائر فادحة.

وكتب ترامب - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشال" - "اتخذ مجلس إدارة إنفيديا القرار الصحيح والسليم بإعادة جينسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي".. وأضاف: "الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادة جنسن في إنفيديا لتضمن نجاح وازدهار الشركة، بل والاقتصاد الأمريكي".

وشدد ترامب على أنه ليس لدى حكومة الولايات المتحدة أي سبب للاعتقاد بأن عودة جينسن إلى إنفيديا تشكل أي خطر على الأمن القومي.

وقال المدعي العام للولايات المتحدة "إن الحكومة الأمريكية لا تملك أدلة تثبت تورط جينسن في أي سلوك غير قانوني.. وعلى الصعيد الشخصي، تعرفت على جينسن، وهو شخصية وطنية عظيمة وكنز وطني".

وحث ترامب إنفيديا على "مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل حول امتثال الشركة لضوابط التصدير الأمريكية من أجل التأكد من أنها تفي بالتزاماتها القانونية وواجبها الوطني المتمثل في حماية الأمن القومي الأمريكي".. واختتم ترامب منشوره قائلا: "تهانينا لجينسن، ومجلس إدارة إنفيديا، ولشعب الولايات المتحدة، بل والعالم أجمع".

واندلعت شرارة الأزمة إثر تقارير نُشرت في أواخر أكتوبر حول علاقات شخصية خارج إطار الزواج لجينسن هوانج، شملت سيدة الأعمال أليس هوانج المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميجاسبيد" السنغافورية، الخاضعة لتحقيقات أمريكية للاشتباه في تهريبها رقائق إنفيديا المتطورة الخاصة بالذكاء ​الاصطناعي إلى الصين.

وعلى وقع نبأ إعادة جينسن إلى منصبه، قفز سهم شركة إنفيديا محققاً مكاسب مذهلة بلغت أكثر من 30% عند بدء التداولات في بورصة "ناسداك"، قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر عند 27%.