قال علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، إن مصر هي قلب الوطن العربي وإذا اطمئن القلب اطمئن سائر الجسد.



وأضاف الزيدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تباحث مع فخامة الرئيس السيسي في عدة الأمور منها توحيد الموقف السياسي في الجامعة العربية وعلى المستوى الدولي أيضا، وكذلك بحث أمن المنطقة والتداعيات التي تعيشها المنطقة، وسيتم التواصل مع فخامة الرئيس السيسي حل بعض المشاكل العالقة، كما تم بحث الشأن الاقتصادي.

وتابع: "ستكون علاقة اقتصادية مميزة بين مصر والعراق، خصوصا وأن العلاقات بين البلدين علاقة شعبية، فهي كعلاقة الروح بالجسد لا يمكن فصلها".