كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل جديدة عن كواليس فترة حكم الإرهابي محمد مرسي، متحدثًا عن تحذيرات الأجهزة الأمنية قبل ثورة 30 يونيو، ومواقف مرسي من قيادات الشرطة والإعلام، فضلا عن طلبه إدراج عدد من الأمنيين والقضائيين والإعلاميين على قوائم الإرهاب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر «صدى البلد»: «لما اتمسك مرسي بعد ثورة 30 يونيو رفض يلبس بدلة السجن، بعت له الضابط اللي مسؤول عن السجون وقاله: مفيش داعي تبهدل نفسك، البس البدلة بسرعة. أول ما شاف الضابط لبسها؛ لأنه كان السجان بتاعه».

وأضاف: «المستندات اللي كانت في رئاسة الجمهورية كانت رايحة ببكرة أبيها خارج البلاد، كان من بينها أوراق تسليح الجيش المصري، وعلاقة مصر الخارجية بدول، كل ده كان طالع بره مصر، ومن ضمن الأوراق حاجتين، 3 خطابات: واحد من المخابرات الحربية، وواحد من أمن الدولة، وواحد من الأمن العام، الـ3 بيحذروا مرسي من عواقب ما سيحدث في ثورة 30 يونيو، وبيقولوا لازم تمتص غضب الناس وتعدل المسار، الخطابات لم تكن حبا في مرسي، لكن الجهات الأمنية كانت خايفة من عواقب الأمور؛ لأن خروج الملايين مع اصطدامهم بتنظيم دموي هيحصل بحور دم».

وأوضح: «كانت الجهات بترجاه إنه يرجع عن المسار، رفض من أجل عنترية التنظيم، كان متخيل إنها هتكون مجرد مظاهرة، وبعدها هتقوم الثورة الإسلامية اللي كان بيقودها ويكمل المسار، مكنش متوقع إنه هيحصل التراجع ده؛ لأن الإخوان حصلت عندهم حالة رعب، ربنا حط في قلوبهم الرعب، ومفيش ولا إخواني خرج في 30 يونيو، وده كان من ستر ربنا على الناس، لدرجة إن بديع في الاجتماع قال: إعلان النفير، ولو قولنا تطلعوا حتى لو أنت على جنابة، سيب اللي في إيدك واطلع لبي النداء».

وتابع: «غرور الإخوان وصل مداه، وكان متخيل إن الجيش هيحميه، وكان شاكك في الشرطة لما أعلنت إنها ستكون على الحياد. في إحدى المرات كان في اجتماع مع قيادات الداخلية، وكان بيطلب منهم قرارات غير قانونية وغير أخلاقية، وقال مرسي على إحدى المذيعات: اعملوا لها قضية دعارة. إزاي تطلع من تنظيم بيقولوا عليه إسلامي؟ كان بيقول للداخلية: إنتوا مش واقفين معايا وقفة رجالة، أنا حايش ولاد عمي عنكم بالعافية، يقصد بأولاد عمه تنظيم القاعدة. إحنا كنا بنتعامل مع قيادي إرهابي كانت قيادات الشرطة بتقعد معاه، نوع من أنواع التفاوض، مش ضباط ورئيس الجمهورية».

وأوضح عزب: «محمد مرسي طلب إدراج مجموعات من الأمنيين والقضائيين والإعلاميين على قوائم الإرهاب، وكنت أنا 3 واحد في الكشف، ووزير الداخلية وقتها رفض وتراجع عن القرار، أنت بتدرج مصر كلها على قوائم الإرهاب»، ممازحا مصطفى بكري: «حضرتك كنت من المشرفين معانا».