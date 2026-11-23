أيام قليلة تفصلنا علي عرض مسلسل"عالم إفتراضي"، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة .

فريق العمل:

يضم العمل مجموعة من النجوم، في مقدمتهم الفنان فتحي عبد الوهاب، ومحمد علاء، إلى جانب نهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة.

المسلسل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، ومن المنتظر عرضه قريبًا عبر منصة «يانجو بلاي»

تفاصيل عالم إفتراضي:

ويعتمد المسلسل على مجموعة من الشخصيات والخطوط الدرامية المتشابكة، التي تتكشف أحداثها تدريجيًا، لتضع أبطال العمل أمام مواقف واختيارات صعبة، وتكشف عن جوانب خفية في العلاقات الإنسانية، بما يخلق مساحة تجمع بين التشويق والدراما النفسية والاجتماعية.

وتتمحور الفكرة الرئيسية لـ«عالم افتراضي» حول سؤال يبدو بسيطًا لكنه يحمل أبعادًا إنسانية عميقة: هل نعرف حقًا الأشخاص الأقرب إلينا؟ إذ يقترب العمل من العلاقات الأسرية والاجتماعية، ومشاعر الاحتياج إلى التواصل والتفاهم، وكيف يمكن لاختلاف الأجيال وطرق التفكير أن يخلق مسافات بين الأشخاص رغم قربهم.

كما يسلط الضوء على تأثير العالم الرقمي في تشكيل اختيارات الشباب وسلوكياتهم، وما يفرضه من تحديات على العلاقات الواقعية، في معالجة درامية تسعى إلى تقديم قضايا معاصرة داخل إطار يجمع بين الإثارة والبعد الإنساني.



