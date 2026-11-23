تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 وسط اشتعال المنافسة بين الأندية على صدارة جدول الترتيب في ظل الصراع القوي بين بيراميدز والأهلي والزمالك ورغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في المسابقة.

ويواصل فريق بيراميدز تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني، ليؤكد انطلاقته القوية هذا الموسم بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ليبقى الصراع على المراكز الأولى مفتوحا أمام العديد من الاحتمالات مع انطلاق الجولة الجديدة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز – 24 نقطة.

2- الأهلي – 20 نقطة.

3- الزمالك – 19 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا – 18 نقطة.

5- الاتحاد السكندري – 14 نقطة.

6- مودرن سبورت – 13 نقطة.

7- المقاولون العرب – 11 نقطة.

8- البنك الأهلي – 11 نقطة.

9- سموحة – 11 نقطة.

10- زد – 11 نقطة.

11- بتروجت – 9 نقاط.

12- المصري – 9 نقاط.

13- القناة – 8 نقاط.

14- طلائع الجيش – 8 نقاط.

15- وادي دجلة – 7 نقاط.

16- إنبي – 7 نقاط.

17- غزل المحلة – 7 نقاط.

18- بترول أسيوط – 6 نقاط.

19- أبو قير للأسمدة – 4 نقاط.

20- الجونة – 3 نقاط.

مواجهات نارية في افتتاح الجولة التاسعة

وتشهد مباريات اليوم الاثنين 23 نوفمبر انطلاق منافسات الجولة التاسعة بمواجهتين حيث يلتقي الزمالك مع الجونة في الخامسة مساء في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على القمة.

وفي الثامنة مساء تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في مواجهة تحمل أهمية استثنائية للفريقين حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة المسابقة.

حسابات القمة تشتعل قبل صافرة البداية

وتحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على لقب الدوري، إذ يمنح الفوز الفريق الأحمر فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة بينما يعني انتصار بيراميدز توسيع الفارق إلى 7 نقاط وهو ما يجعل المواجهة واحدة من أهم محطات الموسم الكروي الحالي.