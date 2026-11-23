يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على الجونة، مساء اليوم الاثنين، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يعاني الجونة في مؤخرة الترتيب، بعدما جمع 3 نقاط فقط، ليبحث عن نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه والابتعاد عن منطقة الخطر.

غيابات الزمالك أمام الجونة

ويغيب عن الزمالك 9 لاعبين حيث خرج مصطفى الزناري ومحمد السيد ومحمد إبراهيم من حسابات معتمد جمال للإصابة

فيما استبعد معتمد جمال كلا من محمد عواد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد الجفالي، وعمرو ناصر لعدم الجاهزية وكذلك الثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف فرنسي لأسباب فنية

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر قناة أون سبورت ماكس، الناقل لمنافسات الدوري المصري.