أطلق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، وقفة السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل البترولي والتعديني على مستوى الجمهورية، في إطار ترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج، وحماية العاملين والأصول والبيئة.

وأكد الوزير، في كلمته الموجهة إلى العاملين بالقطاع وشركاء النجاح، أن هذه الوقفة تمثل مناسبة لتجديد الالتزام بثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف أنشطة القطاع ومواقع العمل، ومراجعة الممارسات التشغيلية، والوقوف على المخاطر والتحديات الفعلية، وتحديد آليات التعامل معها وأوجه الدعم المطلوب، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.

وجدد الوزير التأكيد على ما أشار إليه في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لعيد البترول، من أن الأولوية في توجيه الإنفاق هي لدعم الإنتاج، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، والحفاظ على حقوق العاملين، باعتبارهم الثروة الحقيقية للقطاع وأساس قدرته على الاستمرار والتطوير.

وأشار إلى أن قطاع البترول والتعدين يعتمد في المقام الأول على جهود أبنائه في الحقول ومعامل التكرير والمصانع والمناجم وشبكات نقل وتوزيع البترول والغاز، وغيرها من مواقع الإنتاج ومقار العمل التي تواصل العطاء على مدار الساعة لتأمين احتياجات الدولة والاقتصاد المصري من الطاقة.

وشدد على أن العمل على زيادة الإنتاج، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد، يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية الإنسان والحفاظ على الأصول والبيئة، مؤكدًا أنه لا إنتاج مستدام دون سلامة، ولا نجاح يمكن أن يكون على حساب حياة إنسان.

وفي ضوء ما شهدته بعض مواقع العمل محليًا وعالميًا من حوادث خلال الفترة الماضية، أكد الوزير أهمية الوقوف بجدية لمراجعة ممارسات العمل، ورفع مستويات الوعي، والتأكد من التطبيق الفعلي لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الدروس المستخلصة من الحوادث والمواقف التي كادت أن تتحول إلى حوادث، لمنع تكرارها مستقبلًا.



وأوضح أن كل حادث يمكن منع وقوعه يعني حماية حياة إنسان، والحفاظ على استقرار أسرة، وصون أحد الأصول الإنتاجية، وتعزيز الثقة بين العاملين والشركاء.

وأكد الوزير أن كل زميل وزميلة يتوجهان إلى موقع العمل يجب أن يعودا إلى أسرتيهما سالمين، قائلًا: «لا يوجد هدف إنتاجي أو جدول زمني يبرر تعريض حياة إنسان للخطر». مشددًا على أن السلامة مسؤولية مشتركة تبدأ من كل فرد، وتمتد إلى جميع المستويات، من القيادات والعاملين والمقاولين والشركاء، وصولًا إلى إدارات السلامة والصحة المهنية، بما يتطلب تكامل الأدوار والالتزام الكامل من الجميع.



كما أوضح الوزير أن السلامة والاستدامة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بكفاءة إدارة موارد القطاع، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، ورفع كفاءة التشغيل، وتوجيه الإنفاق إلى الأولويات الداعمة للإنتاج والحفاظ على الأصول، مع الالتزام بمتطلبات الصيانة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأضاف أن القطاع يواصل العمل على تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الثقة مع شركائه، والوفاء بمستحقات الشركات العاملة في مصر، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأكد أن البيئة الجاذبة للاستثمار لا تقتصر على تهيئة الفرص والوفاء بالالتزامات، بل تشمل أيضًا توفير بيئة تشغيل آمنة ومستقرة تحافظ على العاملين والأصول وتضمن استمرارية العمليات.

وشدد علي أهمية تعزيز التنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية لرفع الوعي باشتراطات السلامة، خاصة فيما يتعلق بالأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في محيط مواقع ومنشآت وشبكات البترول والغاز، وضرورة التنسيق المسبق والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي أعمال حفر أو إنشاءات أو غيرها من الأعمال التي قد تؤثر على هذه الخطوط والشبكات والمنشآت، مع التأكد من تأمين مواقع العمل ومراجعة المخاطر المحتملة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمانًا لاستمرار إمدادات الطاقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن السلامة ليست مجرد إجراءات أو تعليمات، وإنما التزام شخصي وسلوك يومي وثقافة عمل يجب أن يلتزم بها الجميع، موضحًا أن وقفة السلامة والصحة المهنية تشمل جميع مواقع العمل والإنتاج بقطاعي البترول والتعدين على مستوى الجمهورية، للوقوف ميدانيًا على المخاطر والتحديات، ومراجعة إجراءات السلامة المطبقة، وتحديد ما تحتاجه كل منطقة وموقع من إجراءات إضافية وأوجه دعم، بما يضمن حماية العاملين والحفاظ على الأصول واستدامة الإنتاج.