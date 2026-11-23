-وزيرة التضامن خلال جلسة المنتدي الدولي للحماية الاجتماعية:

- تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية

- منتدى «حماية 2026» يشكّل منصة حوار دولية لتبادل الخبرات العملية ومشاركة التجارب الدولية بكل ما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات

- مصر تسطر تحولًا تاريخيًا فارقًا ارتقى بالحماية الاجتماعية إلى منظومة وطنية راسخة ومتكاملة، قوامها الحقوق وصون الكرامة

- الفيصل الحقيقي ألا تظل أسرة مستحقة على قوائم الانتظار.. وننتقل من دوائر التلقي إلى التمكين الاقتصادي المنتج

- نجاح برامج الحماية يُقاس بعدد الأسر التي تخرج من الفقر بكرامة لا التي تظل رهينة الدعم

- مصر تعتزم عقد «منتدى حماية» بشكل دوري..ونعمل على توثيق وإدماج مخرجات هذه النسخة للبدء في إعداد النسخة الثانية في عام 2028

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ترحيبها بضيوف مصر الكرام في العاصمة الجديدة، في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية 2026»، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، والبنك الدولي، وشركائنا من القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، على مدار يومين، وبمشاركة نحو 400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، ولفيف من الوزراء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن منتدى «حماية 2026» يشكّل منصة حوار دولية لتبادل الخبرات العملية ومشاركة التجارب الدولية بكل ما حققته من إنجازات وما واجهته من تحديات، وبناء حلول مشتركة قابلة للتطبيق والتكيف مع واقع مجتمعاتنا.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى أن ما نشهده اليوم ليس محطةً عابرة، بل هو الحصاد المستحق لأكثر من عقدٍ من الإرادة السياسية الصادقة والرؤية المستنيرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فقد سطّرت مصر تحولًا تاريخيًا فارقًا ارتقى بالحماية الاجتماعية إلى منظومة وطنية راسخة ومتكاملة، قوامها الحقوق وصون الكرامة.

وارتكز هذا التحول على بنيانٍ دستوريٍّ راسخ، تجلّى في 46 مادةً بدستور 2014 تُرسّي دعائم التضامن والعدالة الاجتماعية وتكفل صون الفئات الأولى بالرعاية، لتعقبها نهضةٌ تشريعيةٌ متكاملة نقلت تلك المبادئ من نصوصٍ مكتوبة إلى واقعٍ حيٍّ ملموس، عبر حزمةٍ من القوانين شملت: التأمين الصحي الشامل، والتأمينات والمعاشات، وحقوق ذوي الإعاقة، ورعاية المسنين، وتعديلات قانون العمل، وصولًا إلى قانون الضمان الاجتماعي.

واعتمد تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية تعريفًا وطنيًا للحماية بوصفها مجموعة السياسات العامة والبرامج والآليات المؤسسية التي تنفذها الدولة، بهدف الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من آثارها، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهتها، بما يُسهم في تنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي، مع حماية الأفراد والأسر من المخاطر والصدمات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى الفقر أو الإقصاء الاجتماعي أو تدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يرتكز على فلسفةٍ واضحة تضع الإنسان في قلب المعادلة والعدالة في صميمها؛ إذ يرتقي بالخدمات الحكومية من دوائر «الاستجابة والرعاية» إلى رحاب «الحق والتمكين الاقتصادي المنتج»، ليحوّل الأسر المستفيدة من دائرة التلقّي إلى ساحة الإنتاج الفاعل، قادرةً على الصمود وصناعة الأثر حتى في أشدّ الظروف الاقتصادية صعوبة.

ويُعد تقرير الإطار الوطني، في جوهره، وثيقةً وطنيةً حيّةً تُجسّد ثمرةَ عملٍ تشاركيٍّ رفيعٍ قادته اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بتنسيقٍ من وزارة التضامن الاجتماعي، عبر مداولات المنتديين الوطنيين الأول والثاني للحماية الاجتماعية عامي 2025 و2026، وبمشاركةٍ فاعلةٍ لقيادات الوزارات المعنية، ونخبةٍ من الخبراء الوطنيين والأكاديميين، إلى جانب الخبرات الدولية والأممية المتخصصة والبنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، لتخرج برؤيةٍ رصينةٍ تستلهم أفضل الممارسات العالمية وتنبثق من صميم السياق الوطني.

وتابعت قائلةً: «وسعيًا إلى تشييد منظومةٍ دقيقةٍ وشاملة لا تُغفل أحدًا، صاغت الدولة تقرير الإطار الوطني ارتكازًا على ركائز الحماية الاجتماعية الأربع: البرامج القائمة على الاشتراكات، والبرامج غير القائمة على الاشتراكات، والخدمات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل؛ مُتبنّيةً —للمرة الأولى— منظورَ مراحل دورة الحياة بوصفه بُعدًا تحليليًا يواكب احتياجات المواطن عبر مختلف محطات عمره».

كما وضع التقرير خريطةً لبرامج الحماية الاجتماعية، وصنّف 45 برنامجًا وخدمة أساسية وتكميلية وفق معايير علمية طُوّرت بالشراكة مع المؤسسات الأممية، مع استحداث بطاقات تعريفية لكل برنامج، ويرتكز تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر على تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وتعزيز الربط البيني بين الجهات الوطنية، ولضمان التنفيذ الفعال، يترجم التقرير 5 أولويات استراتيجية و16 مسارًا توازن بين الخدمات المقدمة للمواطن والأنظمة الرقمية والمالية الممكِّنة.

وتتضمن هذه الأولويات والمسارات تعزيز حماية اجتماعية متكاملة عبر مراحل دورة الحياة، وتوفير الفرص الاقتصادية والمدرّة للدخل مع التركيز على إدماج الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الجاهزية الاستباقية، وتعزيز ترابط البنية التحتية الرقمية مع ابتكار مستمر في تصميم السياسات، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وآليات التمويل المبتكرة.

وتركز الأولويات على تمكين المرأة، ودمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة برامج الحماية الاجتماعية معاييرَ الإتاحة، وتدعمها حوكمة قائمة على القياس تتكامل فيها متابعة الأداء لتيسير متابعة حزم الحماية الاجتماعية بشكل متكامل.

وتتصدر أولوياتنا اليوم نقلةٌ استراتيجيةٌ حاسمة من دوائر الدعم إلى آفاق الإنتاج والتمكين، عبر ربط التحويلات النقدية بمسارات التمكين الاقتصادي والتدريب، من خلال «المنظومة المالية الاستراتيجية» التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع أكثر من 60 شريكًا من الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنصة «تمكين» الرقمية، ويتكامل ذلك مع جهود الدولة لمضاعفة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتعظيم العائد البشري، بربط صحة وتغذية الطفولة بالتعليم الفني وجسور التشغيل، لتحويل طاقاتنا الشبابية إلى قوةٍ إنتاجيةٍ مستدامة.

فالحماية الاجتماعية الحديثة منظومةٌ ديناميكيةٌ حيّة، وليست سجلًا جامدًا للأرقام؛ إذ تقوم على آليةٍ منضبطةٍ للدخول والتخارج، تفتح أبوابها يوميًا لإدراج كل أسرةٍ جديدةٍ تستحق المساندة فورًا، بالتوازي مع العمل الجاد على تمكين وتخارج من استقر دخله أو تحسّنت أوضاعه، والفيصل الحقيقي هنا هو ألا تظلّ أسرةٌ مستحقةٌ واحدةٌ على قوائم الانتظار؛ فنجاح أي برنامج حمايةٍ اجتماعيةٍ في العالم لا يُقاس بعدد الأسر التي أُبقيت رهينةً للدعم النقدي، بل بعدد الأسر التي أخذنا بيدها للخروج من دائرة الفقر بكرامةٍ واستقلال.

ونعلن أن وثيقة تقرير الإطار الوطني هي وثيقة حية يتم تحديثها بشكل دوري، ونعمل بالشراكة مع الوزارات المعنية على مأسسة المنتدى الوطني للحماية الاجتماعية السنوي ليكون محركًا رئيسيًا لتكامل الجهود الحكومية في الحماية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قد أُعلن منذ أيام قليلة اختيار «دراسة حالة برنامج تكافل وكرامة» بتقدير دولي رفيع ضمن قائمة الحالات المتميزة في «الدعوة السابعة لأفضل ممارسات الحد من الفقر على مستوى العالم» في الصين، تقديرًا لتجربة البرنامج الرائدة التي امتازت بجودة التصميم والأثر، ونجحت في الدمج بين الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، عبر ربط الدعم النقدي بالمشروطية الصحية والتعليمية ضمن مسار تنموي يستهدف كسر دائرة الفقر المتوارث وخفض معدلاته على نحو مستدام.

وأكدت أن إطلاق هذا المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية «حماية» اليوم برعاية رئاسية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، وإطلاق تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، يجسد امتدادًا تاريخيًا ورؤية مستقبلية لمسيرة مصر منذ المؤتمر القومي للتنمية الاجتماعية الأخير الذي عُقد في عام 2000؛ مسيرة تزداد رسوخًا وإيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن العدالة الاجتماعية هي الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن وازدهاره.

وتعتزم مصر عقد «منتدى حماية» بشكل دوري، ونعمل على توثيق وإدماج مخرجات هذه النسخة للبدء في إعداد النسخة الثانية في عام 2028.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لفعاليات المنتدى، ولدولة رئيس مجلس الوزراء على تشريفه وإطلاقه أعمال هذا المنتدى، وإلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجميع الوزارات والهيئات الوطنية التي أسهمت في تنظيمه وإنجاحه.

كما تقدمت بجزيل الشكر إلى منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، وجميع شركائنا الدوليين والوطنيين على شراكتهم البناءة ودعمهم المستمر لمسيرة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدةً أن الحماية حق، والكرامة أساس، والتمكين طريقنا إلى المستقبل.

من جانبه هنّأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانج شو، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة انعقاد النسخة الأولى من المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، مثمناً جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومؤكداً التزام البرنامج بهذه المبادرة وشراكته مع منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركائه على المستويين الوطني والدولي.

من خلال شراكته الممتدة مع وزارة التضامن الاجتماعي، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية والشركاء على دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولا سيما النساء، وتعزيز فرص حصول الجميع على المهارات والتمويل والفرص المولدة للدخل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة هاوليانج شو وكيل الأمين العام والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وجيانلوكا رامبولا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوليد فريد العتباني المدير الإقليمي بالبنك الدولي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ولفيف من الوزراء، والخبراء وممثلي منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات.