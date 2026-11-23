أُصيب 15 شخصًا، بينهم مصاب في حالة حرجة، جراء حريق اندلع داخل أحد المستشفيات بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، ما استدعى إخلاء المبنى ونقل عدد من المصابين إلى مستشفيات أخرى.

وأعلنت إدارة الإطفاء في برلين أن الحريق اندلع داخل غرفة مخصصة للمرضى بالطابق الأول من أحد مباني المستشفى، الواقع في حي ليشتينبرج شرقي العاصمة الألمانية.

وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران، إلا أن تصاعد الدخان وانتشاره في أنحاء المبنى استدعى إخلاءه حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن المصابين تلقوا الإسعافات اللازمة، فيما جرى نقل الحالات التي تعرضت لإصابات خطيرة إلى مستشفيات أخرى، تحت إشراف فرق من أطباء الطوارئ، لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات اندلاع الحريق أو أسبابه، كما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمستشفى.