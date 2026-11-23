تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة، الاجتماع التشاوري العربي حول «الهجرة المنظمة كاستراتيجية فعالة للتكيف مع تغير المناخ»، يومي 23 و24 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويأتي الاجتماع في إطار سعي جامعة الدول العربية إلى صياغة رؤية عربية شاملة حول كيفية الاستفادة من الهجرة المنظمة في التكيف مع تغير المناخ، من خلال إدماج الاعتبارات المناخية في سياسات حوكمة الهجرة، وتعزيز إدماج الهجرة والتنقل البشري ضمن استراتيجيات التكيف المناخي وخطط التنمية طويلة الأجل.

ويستهدف الاجتماع التعامل مع الهجرة باعتبارها إحدى الوسائل الممكنة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتخفيف الضغوط عن المناطق المتضررة، بدلاً من النظر إليها باعتبارها مجرد نتيجة غير منضبطة للتغيرات المناخية.

الهجرة النظامية وتغير المناخ

ويشارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية الأعضاء، ومؤسسات العمل العربي المشترك، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إلى جانب جهات أكاديمية ومنظمات غير حكومية.

ويناقش الاجتماع العلاقة المترابطة بين الهجرة وتغير المناخ، وأهمية رفع الوعي بإمكانية توظيف الهجرة المنظمة كاستراتيجية للتكيف، وليس فقط باعتبارها إحدى النتائج المترتبة على التغيرات المناخية التي تستلزم التعامل معها ومعالجة آثارها.

كما يتيح الاجتماع الفرصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، وتحديد الأولويات بين الدول العربية ومختلف الجهات الإقليمية والأممية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الملف.

ويُعد الاجتماع الخطوة الأولى نحو بلورة رؤية عربية شاملة للاستفادة من الهجرة المنظمة في التكيف مع تغير المناخ، ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق على مجموعة من الرسائل الرئيسية والتوصيات العملية القابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع تصور مستقبلي لتعزيز الاستفادة من الهجرة المنظمة في مواجهة التداعيات المناخية، وتوسيع الشراكة والتعاون بين مختلف الأطراف العاملة في هذا المجال.