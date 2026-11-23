وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق بين إدارة المواقف والمرور، للتصدي لظاهرة المواقف العشوائية بكافة مراكز ومدن المحافظة، تحقيقاً للسيولة المرورية وفرضاً للانضباط بالشارع.

وأوضح محمد حسن عطالله، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، بأنه فور رصد شكوى وجود موقف عشوائي للسيارات بمنطقة المساكن بجوار كافتيريا دردشة بمدينة قنا، تم التنسيق الفوري بين مباحث المرور وإدارة المواقف لتنفيذ حملات مرورية مكثفة بموقع الشكوى.

وأضاف عطالله، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة مرورية فورية لسيارات الأجرة المخالفة، في إطار التصدي للمواقف العشوائية التي تعوق حركة السير.

وأشار عطالله، إلى أن المخالفات المرصودة تضمنت مخالفة خطوط السير المقررة لمركبات الأجرة، والامتناع عن نقل الركاب، والتحميل العشوائي من خارج المواقف الرسمية، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت سحب التراخيص من السائقين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد مدير مشروع المواقف، استمرار المتابعة الميدانية اليومية والمفاجئة، وتطبيق اللائحة المنظمة للمواقف بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي سيارة مخالفة، لضمان عدم عودة العشوائية وتيسير حركة تنقل المواطنين.