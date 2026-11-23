وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بقنا، بتكثيف حملات التحصين ضد الكلاب الضالة بجميع شوارع المحافظة، خاصة في محيط المدارس، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي وأولياء الأمور وحرصًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، بأن جهود مديرية الطب البيطري أسفرت عن تحصين 3741 كلبًا ضالًا بمختلف مراكز المحافظة منذ مايو الماضي وحتى الآن، مؤكدًا استمرار هذه الحملات بشكل مستمر لتغطية كافة المناطق.

وشدد الببلاوي، على ضرورة الالتزام بالتعامل الإنساني والآمن مع هذه الحيوانات وفق المعايير البيطرية المعتمدة، مشيرًا إلى أن خطة المحافظة ترتكز على التوسع في عمليات التحصين والتعقيم للحد من تكاثرها وضمان خلوها من الأمراض.

ولفت محافظ قنا، إلى أن المحافظة أطلقت حملة توعوية مكثفة للمواطنين بشأن التعامل مع الكلاب الضالة في مختلف شوارع وميادين المحافظة، لرفع الوعي المجتمعي بطرق التعامل الآمن والوقائي، والتعريف بالجهود المبذولة وفق الأساليب العلمية والرحيمة المعتمدة.

كما ناشد الببلاوي، المواطنين بضرورة التحلي بالوعي والامتناع عن إيذاء الكلاب الضالة أو التعرض لها، لتجنب إثارة غريزتها الدفاعية والعدوانية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة للجميع.