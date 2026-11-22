وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتسكين وتوزيع المعلمين المعينين الجدد ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة "30 ألف معلم" على الإدارات التعليمية التابعين لها جغرافيًا، تحقيقًا للرضا الوظيفي والاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وأكد محافظ قنا، بأن هذا التوجيه يأتي في إطار حرص المحافظة على تهيئة بيئة عمل مستقرة ومناسبة للمعلمين الجدد، وتخفيف أعباء الانتقال عن كاهلهم، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية، ويسهم في انتظام العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة بمختلف مراكز المحافظة.

فيما أوضح طارق سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه وفقًا لتوجيهات محافظ قنا، بخصوص توزيع الدفعة الخامسة من 30 ألف معلم وعددهم 1386 معلم مساعد من بينهم 11معلم ضمن نسبة الـ 5% على مدارس محافظة قنا، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تحقيقًا للاستقرار الأسري لهم.

وتابع سعد، عدا مادة اللغة الإنجليزية بها زيادة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة نقادة التعليمية، فيتم توزيعهم على إدارتي قنا وقوص التعليمية حسب رغبتهم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه سيتم البدء في توقيع العقود معهم فور الانتهاء من استلام ومراجعة الملفات الخاصة بهم، على أن يكون استلام العمل بدءًا من 1 ديسمبر 2026 المقبل، في إطار الحرص على انتظام سير العمل وسد العجز في التخصصات المطلوبة.





