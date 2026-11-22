في مشهد يجمع بين الاحتفال بالاستقلال والتمسك بالأرض، أحيا أهالي عدد من بلدات جنوب لبنان الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال بلادهم، بوقفات ومسيرات شعبية على مقربة من قراهم المحتلة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير المنازل ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن استقلال لبنان هذا العام يظل ناقصا وغير مكتمل، مشددا على أنه لن يكتمل إلا بتحرير الأراضي واستعادة وحدة الموقف والكلمة بين اللبنانيين.

وأعلن بري ، اعتذاره عن عدم استقبال التهاني بمناسبة عيد الاستقلال، تضامنا مع أهالي زوطر الشرقية والمنصوري وحداثا وسائر القرى الحدودية التي لا يزال سكانها محرومين من الاحتفال داخل بلداتهم، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتواصلة.

وشهدت بلدة زوطر الشرقية تجمعا شعبيا في ساحة زوطر الغربية المقابلة لها، حيث رفع الأهالي الأعلام اللبنانية ونظموا وقفة احتجاجية رفضا للاحتلال، وتمسكا بحقهم في العودة إلى منازلهم.

وجاءت الوقفة في وقت كان فيه السكان يشاهدون عمليات تجريف المنازل وتفجيرها داخل البلدة، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية وسماع أصوات الانفجارات في المنطقة.

وفي النبطية الفوقا، نظم الأهالي مسيرة شعبية شارك فيها رجال ونساء وأطفال، حاملين الأعلام اللبنانية باتجاه ساحة البلدة، في محاولة رمزية للوصول إلى مناطقهم، رغم استمرار القصف والغارات الجوية الإسرائيلية، وإعلان أجزاء من البلدة مناطق محظورة.

وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية، حيث تعرضت بلدات حدودية لقصف مدفعي وغارات وتفجيرات، ما زاد من مخاوف السكان بشأن مستقبل منازلهم وأراضيهم وإمكانية العودة إليها.

وتعكس هذه المشاهد حجم التحديات التي تواجه لبنان في ذكرى استقلاله، بين الاحتفاظ برمزية المناسبة الوطنية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه، فضلا عن أزمة النزوح والدمار الذي لحق بالقرى الجنوبية.

ويظل ملف تحرير الأراضي وعودة النازحين وإعادة إعمار المناطق المتضررة من أبرز الملفات المطروحة أمام الدولة اللبنانية، وسط دعوات سياسية وشعبية لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة علي كامل اراضي الدولة





