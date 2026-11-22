واصلت وزارة الأوقاف، تنفيذ برامجها التدريبية للأئمة بعدد من المساجد ومقرات التدريب بمديريات الأوقاف، في إطار خطة تدريبية متكاملة تستهدف تنمية قدراتهم العلمية والفكرية واللغوية، وصقل مهاراتهم الدعوية والخطابية، بمشاركة نخبة من المتخصصين.

الأوقاف تواصل تنفيذ برامجها التدريبية للأئمة بمساجد القاهرة والجيزة والقليوبية

ففي محافظة القليوبية، شهد مسجد زعزع، التابع لإدارة أوقاف طوخ، فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، في أول أيام الشهر الثاني للدورة، بحضور الدكتور محمد أحمد أبو أحمد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو المكتب الفني بوزارة الأوقاف، حيث تناولت المحاضرة موضوع «أصول الفقه»، من خلال بيان مكانة هذا العلم وأهميته في ضبط الفهم الشرعي، وتأصيل منهج الاستدلال، وإدراك مقاصد الأحكام، بما يسهم في تكوين مَلَكة فقهية واعية لدى الأئمة، ويعزز قدرتهم على التعامل مع النوازل والقضايا المعاصرة بفهم منضبط يجمع بين صحة الاستدلال وسلامة التنزيل.

وفي إطار دورة «تحسين الأداء اللغوي»، المخصصة لأئمة إدارتي أوقاف الخانكة والخصوص، عُقدت محاضرة بمسجد أبي مترد بالخانكة، حاضر فيها الشيخ عاصم السعيد، إمام وخطيب ومدرس، مديرية أوقاف القاهرة، ومدرس القراءات العشر ، حول موضوع «مخارج الحروف»، تناول خلالها القواعد المتعلقة بمخارج الحروف العربية وصفاتها، وأهمية ضبط النطق وسلامة الأداء، وأثر ذلك في إتقان تلاوة القرآن الكريم، وتحسين مهارات الإلقاء والخطابة، وتقديم خطاب دعوي يجمع بين سلامة اللغة وحسن البيان.

كما شهد مسجد الفقهاء، التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، بمحاضرة للدكتور محمد عايش، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، تناول خلالها موضوع «مخارج الحروف»، موضحًا المخارج الصحيحة للحروف العربية وصفاتها، وأهمية إتقانها في تحقيق سلامة النطق وجودة التلاوة وحسن الإلقاء، وأثر التمكن من هذه المهارات في الارتقاء بالأداء الخطابي وإيصال المعاني بوضوح ودقة وتأثير.

وفي محافظة الجيزة، استُكملت فعاليات القسم الثاني من البرامج التدريبية بمقرات التدريب التابعة للمديرية، بمشاركة نخبة من المتخصصين.

ففي مسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، حاضر الدكتور عمرو ناجي، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأسبق، في موضوع «المقامات الصوتية»، متناولًا الجوانب التطبيقية للمقامات وأثرها في تحسين الأداء الصوتي والارتقاء بتلاوة القرآن الكريم، مع مراعاة الضوابط الشرعية وأحكام التلاوة.

وفي مسجد النور المحمدي بإدارة أوقاف البدرشين، حاضر الشيخ أحمد فتحي حجازي، مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، في موضوع «فقه الحكم»، متناولًا الضوابط الشرعية والعلمية المتعلقة بهذا الموضوع، وأهمية الفهم الفقهي المنضبط في التعامل مع القضايا والنوازل، بما يعزز المَلَكة العلمية لدى الأئمة.

كما شهد مسجد سلامة الشاعر بإدارة أوقاف كرداسة محاضرة للشيخ عبد العزيز معروف – عضو مكتب مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية، حول موضوع «الفقه»، تناول خلالها أهمية التفقه في أحكام الشريعة، وفهم أدلتها وضوابطها، وربط الأحكام بواقع الناس، بما يسهم في تنمية الكفاءة العلمية والدعوية لدى الأئمة.

وفي محافظة القاهرة، عُقدت فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي» بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، حاضر فيها الشيخ عاصم السعيد، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، ومدرس القراءات العشر ، متناولًا موضوع «مخارج الحروف»، وأهمية إتقان النطق السليم وتقويم الأداء الصوتي للأئمة، بما يسهم في تحسين تلاوة القرآن الكريم والارتقاء بالأداء الدعوي.

كما شهد مسجد نصر الإسلام بمدينة نصر فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، بمحاضرة للدكتور دسوقي السخاوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، تناول خلالها موضوع «النحو التطبيقي»، موضحًا أهمية تنمية المَلَكة النحوية لدى الأئمة، وتعزيز قدرتهم على توظيف القواعد العربية توظيفًا سليمًا في الخطاب الدعوي.

وفي سياق متصل، شهد مسجد التوفيقي بحلوان انعقاد فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، بمحاضرة الشيخ أحمد فتحي حجازي، مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، تناول خلالها مادة «فقه الحكم»، بما يسهم في تنمية المَلَكة الفقهية لدى الأئمة، وتعزيز قدرتهم على فهم الأحكام الشرعية والتعامل مع القضايا المعاصرة.

كما عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل» بمسجد الأنوار المحمدية بالمطرية «الميدان»، حيث حاضر الدكتور أشرف سعد، مدير مركز مكافحة الإرهاب والتطرف بوزارة الأوقاف، في موضوع «السنة والبدعة»، متناولًا أهمية ترسيخ الفهم الصحيح للسنة النبوية، وتعزيز التأصيل العلمي، وتصحيح المفاهيم وفق منهج وسطي مستنير.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا علميًّا من الأئمة المشاركين، الذين ثمّنوا ما تقدمه البرامج التدريبية من مواد علمية متخصصة تسهم في تنمية معارفهم، وصقل مهاراتهم العلمية واللغوية والفكرية، والارتقاء بمستوى أدائهم الدعوي.