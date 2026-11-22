يترقب المواطنون في مصر مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية خلال عام 1448 هـ ، للتعرف على خريطة الإجازات المقبلة والاستعداد المبكر للسفر والاحتفالات والمناسبات العائلية، خاصة مع تزامن عدد من الأعياد الوطنية والدينية خلال الربعين الأول والثاني من العام، حيث تشمل نجحو 15 يوما إجازة مع نهاية السنة بحلول يونيو المقبل.

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وفي هذا الإطار، كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد الأعياد الرسمية المتبقية حتى نهاية العام الهجري 1448، مع تحديد الأيام والتواريخ الميلادية والهجرية لكل مناسبة.

جدول الأعياد الرسمية حتى نهاية عام 1448هـ

وفقا للحسابات الفلكية، تأتي مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالي:

عيد الميلاد المجيد للمسيحيين الشرقيين: الخميس 7 يناير 2027، الموافق 29 رجب 1448هـ.

ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: الإثنين 25 يناير 2027، الموافق 17 شعبان 1448هـ.

عيد الفطر المبارك: الثلاثاء 9 مارس 2027، الموافق 1 شوال 1448هـ وتمتد لـ 4 أيام,

عيد تحرير طابا: الجمعة 19 مارس 2027، الموافق 11 شوال 1448هـ.

عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027، الموافق 18 ذو القعدة 1448هـ.

عيد العمال: السبت 1 مايو 2027، الموافق 24 ذو القعدة 1448هـ.

شم النسيم: الإثنين 3 مايو 2027، الموافق 26 ذو القعدة 1448هـ.

وقفة عيد الأضحى المبارك: السبت 15 مايو 2027، الموافق 9 ذو الحجة 1448هـ.

عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 مايو 2027، الموافق 10 ذو الحجة 1448هـ. وتمتد لـ 4 أيام.

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موعد عيد الفطر وعيد الأضحى 2027 فلكيا

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1448هـ سيوافق الثلاثاء 9 مارس 2027، بالتزامن مع بداية شهر شوال.

كما تحل وقفة عرفات يوم السبت 15 مايو 2027، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 مايو 2027، وفقا للحسابات الفلكية المعلنة.

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هل المواعيد الفلكية للأعياد نهائية؟

تظل مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية المرتبطة بالتقويم الهجري تقديرات فلكية، إذ يتم الإعلان عن بدايات الأشهر الهجرية والمواعيد الرسمية لهذه المناسبات وفقا للرؤية الشرعية وما تقرره الجهات المختصة.

وتمنح هذه التقديرات المواطنين فرصة للتخطيط المسبق للإجازات والرحلات والارتباطات العائلية، خاصة مع اقتراب عدد من المناسبات الدينية والوطنية خلال شهري مارس ومايو 2027.