توصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع إدارة حرس الحدود للتعاقد مع أحمد نايل، جناح الفريق السكندري والمنتخب الأولمبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة النادي السماوي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة ومميزة.

وكشفت مصادر من داخل نادي بيراميدز عن الاتفاق على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، على أن تبدأ إجراءات انتقاله رسميًا خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن إمكانية استمرار أحمد نايل مع حرس الحدود حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، لمنحه فرصة مواصلة المشاركة والحصول على دقائق لعب منتظمة، قبل الانضمام إلى صفوف بيراميدز.

ويأتي تحرك بيراميدز لضم اللاعب في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز الخيارات الهجومية، والاستفادة من إمكاناته في مركز الجناح، خاصة أنه يُعد من العناصر الواعدة التي لفتت الأنظار مع حرس الحدود والمنتخب الأولمبي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة استكمال الإجراءات النهائية للصفقة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز.