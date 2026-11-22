كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف أحمد الجفالي من الإصابات مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة مزمنة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك



«مصدر.. أحمد الجفالي لا يعاني من أي إصابة مزمنة مع الزمالك».

وقد حسمت مصادر داخل نادي الزمالك الجدل المثار بشأن الحالة الطبية للتونسي أحمد الجفالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة مزمنة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر أن ما يتردد بشأن معاناة الجفالي من إصابات مزمنة غير صحيح، مشيرة إلى أن اللاعب لا يعاني من مشكلة طبية دائمة قد تؤثر على استمراره مع الفريق أو مشاركته في المباريات.

كما يأتى هذا التوضيح في ظل التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول الحالة البدنية للاعب، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة في بعض الفترات، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن أسباب غيابه