كشفت إيران عن منصة إطلاق صواريخ جديدة تحت الأرض، قادرة على إطلاق صاروخين في وقت واحد، ونشرت لقطات مصورة للسلاح، في خطوة بدت بمثابة تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تدرس فيه واشنطن إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد طهران.

إيران تكشف عن سلاح جديد

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، اليوم قادة في الحرس الثوري الإيراني وهم يتفقدون منشأة عسكرية ضخمة تحت الأرض، حيث ظهرت منصة الإطلاق الجديدة محاطة بصفوف من الصواريخ والمعدات العسكرية.



وصُممت المنصة لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل في وقت واحد، في أول مرة تكشف فيها إيران علنًا عن هذا النظام الجديد، وفقاً لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وتمنح الصواريخ العاملة بالوقود السائل مشغليها مرونة أكبر في تعديل سرعتها ومسارات طيرانها، فيما قد يجعل وجود منصة الإطلاق داخل منشأة تحت الأرض من الصعب على القوات الأمريكية والإسرائيلية اكتشاف هذه الأسلحة وتدميرها.



كانت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد استعرضت في 7 أبريل منصة إطلاق قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في الوقت نفسه.

غير أن اللقطات التي نُشرت الأحد كشفت عن نظام جديد طورته البلاد يعمل بالوقود السائل.

قادة الحرس الثوري يستعرضون القدرات العسكرية



وزار اللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، المنشأة، وتلقى إحاطات بشأن الاستعداد القتالي للقوة والتطورات الأخيرة في برنامج الصواريخ.

وزعم العميد سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن إيران وسعت قدراتها العسكرية بشكل كبير رغم القتال الأخير.



وقال موسوي إنهم أدمجوا مفاجآت وإمكانات عالية الفاعلية في هيكلهم القتالي.



وأظهرت اللقطات موسوي وهو يتنقل داخل الأنفاق تحت الأرض على متن سيارة جيب، بينما استعرض أفراد عسكريون مجموعة واسعة من الصواريخ ومعدات الإطلاق.



وتضمن الفيديو رسالة مكتوبة بخط اليد موجهة إلى البيت الأبيض، جاء فيها: في البيت الأبيض، لا تُعد صفة الوغد إهانة، بل معيارًا للتأهل.

وحسب الصحيفة، يبدو أن هذا الاستعراض يستهدف الرد على تصريحات واشنطن بشأن تعرض البرنامج الصاروخي الإيراني لضعف شديد جراء الصراع، وإظهار احتفاظ طهران بأسلحة قادرة على تهديد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها.