أعلن توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة أيوب سبور، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري التركي.

وبشارك محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لفريق طرابزون التركي أمام فريق أيوب سبور في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل.

وجاء تشكيل طرابزون سبور للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وينجر بينا – ستيفان سافيتش – جينك أوزكاجار – مصطفى سكيلاك.

خط الوسط: فابينيو – إرنست موتشي – أوزان توفان.

خط الهجوم: محمد صلاح – باول أونواتشو – نواه سافيولو.