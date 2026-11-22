أكد قائد فريق مانشستر يونايتد “برونو فرنانديز” إن النادي عرض عليه عقدًا جديدًا، لكن المناقشات توقفت مؤقتًا حيث يركز النادي على تحسين أدائه السيء.

وينتهي عقد فيرنانديز الحالي بنهاية الموسم، على الرغم من أن يونايتد يملك خيار تمديد عقد لاعب خط الوسط لمدة عام آخر حتى يونيو 2028، مما يمنح النادي مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط جديدة.

وقال فرنانديز لشبكة “سكاي سبورتس”، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد: “نعم، لقد عرض علي النادي عقدًا جديدًا، لذا أعتقد أن هذا من جانبهم يُظهر رغبتهم في بقائي، وكما ذكرت، لا توجد مفاوضات جارية”.

وأضاف: “تحدثنا عن العقد في نهاية الموسم الماضي، ودخلنا في بداية هذا الموسم نتحدث عن العقد، ولكن بسبب سياق الفريق والنادي، فقد وضعت ذلك جانبا؛ لأنني لا أعتقد أن الوقت مناسب لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للنادي للحديث عن المفاوضات، الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن يعود النادي إلى تحقيق الانتصارات".

كما تطرق اللاعب الدولي البرتغالي إلى التعليقات التي تزعم أنه طالب بمزيد من المال وعقد أطول، قائلاً إن أولويته هي البقاء في أولد ترافورد والمساعدة في استعادة حظوظ النادي.

ويحتل فريق يونايتد المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط من مبارياته العشر الافتتاحية في الدوري، وهي أسوأ بداية له في موسم منذ 40 عامًا.

وأتم: “لقد رأيتُ أشخاصا يقولون إنه طلب المزيد من المال، وطلب تمديد عقده لسنوات إضافية، لو كنتُ أريد المزيد من المال، لما كنتُ هنا، كان بإمكاني الذهاب إلى مكان آخر لأحصل على أموال أكثر بكثير من البقاء في مانشستر يونايتد، كان بإمكاني أن أكون في مكان أكثر دفئًا بكثير من مانشستر".