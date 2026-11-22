دخل برونو فرنانديز السنة الأخيرة من عقده مع مانشستر يونايتد، وسط تقارير تفيد برفضه عرضين لتجديد تعاقده، وهو ما وضع مستقبل قائد الفريق في دائرة الشك.

وأكد اللاعب البرتغالي أنه تلقى عرضًا لتوقيع عقد جديد من مانشستر يونايتد، لكنه أوضح أن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي.

ويقترب فرنانديز، البالغ من العمر 32 عامًا، من دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي، بعدما تردد أنه رفض عرضين للبقاء في ملعب أولد ترافورد.

مستقبل برونو فرنانديز يتأثر بتغييرات مانشستر يونايتد

لا يزال مستقبل قائد مانشستر يونايتد غير واضح، في ظل البداية السيئة للفريق هذا الموسم، والتغيير الذي شهدته القيادة الفنية.

وتولى ماوريسيو بوتشيتينو المسؤولية خلفًا لمايكل كاريك، الذي أكد فرنانديز أنه لم تكن هناك أي خلافات بينهما، رغم استبعاده من التشكيلة الأساسية الشهر الماضي.

وأعاد وصول بوتشيتينو ملف مستقبل اللاعب البرتغالي إلى الواجهة، إذ قد يضطر مانشستر يونايتد إلى بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذا أراد تجنب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وأكد فرنانديز أنه لن يقف في طريق النادي إذا قرر بيعه، لكنه رفض الادعاءات التي تشير إلى أنه يطالب براتب أعلى أو عقد أطول.

فرنانديز: كانت لدي فرص للرحيل مقابل أموال أكثر

وقال فرنانديز لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا، لا توجد مفاوضات جارية. لكنني رأيت أشخاصًا يقولون إنني طلبت أموالًا أكثر، أو سنوات إضافية في العقد».

وأضاف الدولي البرتغالي: «لو كنت أريد أموالًا أكثر، لما كنت هنا. كانت لدي وجهة يمكنني الانتقال إليها، والحصول على أموال أكثر بكثير مما أتقاضاه في مانشستر يونايتد. وكان بإمكاني أن أكون في مكان أكثر دفئًا من مانشستر».

وتابع: «قبل صيفين، وقبل ثلاثة صيوف، وفي الصيف الماضي، كانت لدي دائمًا فرصة للرحيل، لكنني اخترت البقاء هنا في كل مرة. الأمر أنني أظهرت دائمًا مدى اهتمامي بالنادي، ورغبتي في الفوز بالألقاب معه».

واستطرد: «قلت دائمًا إنه في اللحظة التي يرى فيها النادي أن الوقت قد حان لرحِيلي، سأرحل. لن أكون مثل بعض اللاعبين الذين رأيت الكثير منهم خلال فترتي في مانشستر يونايتد. سيبقون هنا لمجرد البقاء، وينتظرون انتهاء عقودهم، ثم يرون ما سيحدث».

عرض جديد من النادي والمفاوضات متوقفة

وأردف برونو: «أما في اللحظة التي يقول لي فيها النادي: برونو، حان وقت الفراق، فسأكون أول من يخرج من الباب. نعم، عرض النادي عليّ عقدًا جديدًا، وأعتقد أن هذا يُظهر من جانبهم أنهم يريدون استمراري. وكما قلت، لا توجد مفاوضات جارية».

واستكمل: «تحدثنا عن العقد في نهاية الموسم الماضي، وواصلنا الحديث مع بداية هذا الموسم، لكن في ظل وضع الفريق والنادي، وضعت الأمر جانبًا، لأنني لا أعتقد أن الوقت مناسب لي أو للنادي للحديث عن المفاوضات، فالأولوية الآن هي أن يعود الفريق إلى الفوز بالمباريات».

وأكد فرنانديز أن طموحه لا يزال يتمثل في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، لكنه اعترف بأن الهدف الحالي هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

فرنانديز متحمس للعمل مع بوتشيتينو

وأبدى اللاعب البرتغالي حماسه للعمل تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، الذي حاول التعاقد معه عندما كان مدربًا لتوتنهام في عام 2019.

وقال فرنانديز، متحدثًا قبل مباراة اليوم الأحد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: «إنه شخص يحب بث طاقة إيجابية للغاية داخل الفريق، وإيجابي جدًا وقوي وصارم. وقد أوضح مباشرةً أنه لن يسمح لنا بعدم منحه ما يطلبه من الفريق، ومن كل لاعب».

وتابع: «إنه يريد للنادي أن يحقق نجاحًا كبيرًا، ويريد الفوز بالمباريات، وهذا واضح جدًا من الطريقة التي يتحدث بها هو وجهازه الفني، ومن رغبتهم في أن نتحسن».