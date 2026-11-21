تدخل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة جديدة من الإثارة مع انطلاق مباريات الجولة الحالية التي تحمل مواجهات قوية على مستوى القمة والقاع في مقدمتها الظهور الأول للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد عندما يقود الشياطين الحمر أمام ليفربول في مواجهة مرتقبة على ملعب أنفيلد اليوم السبت.

ولا تبدو المواجهة مجرد اختبار أول للمدير الفني الجديد بقدر ما تمثل بداية مرحلة شديدة الحساسية داخل مانشستر يونايتد الذي يعيش واحدة من أصعب فتراته في السنوات الأخيرة بعدما تراجعت نتائجه بصورة لافتة وأصبح مهددا بالدخول مبكرا في حسابات الهبوط في مشهد لا يتناسب مع تاريخ النادي ومكانته في الكرة الإنجليزية.

ويأتي وصول بوكيتينو إلى مقعد المدير الفني وسط ضغوط جماهيرية وإدارية كبيرة بعدما فشلت سلسلة من المدربين في إعادة الفريق إلى المنافسة على الألقاب منذ رحيل الأسطورة الاسكتلندية أليكس فيرجسون عام 2013 لتتحول مهمة إعادة بناء مانشستر يونايتد إلى تحدٍ يتجاوز مجرد تحسين النتائج أو تحقيق انتصارات متتالية.

بوكيتينو أمام اختبار صعب في بداية رحلة الإنقاذ

يدرك بوكيتينو أن مهمته لن تكون سهلة خاصة أن الفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد مقابل 5 تعادلات و4 هزائم خلال أول 10 مباريات وهي حصيلة تعكس حجم التراجع الذي وصل إليه النادي وتضع المدير الفني الأرجنتيني أمام مسؤولية تصحيح المسار سريعا.

وتزداد صعوبة المهمة مع انطلاق مشواره بمواجهة ليفربول أحد أبرز منافسي مانشستر يونايتد تاريخيا والذي يتطلع بدوره إلى استغلال حالة الاضطراب داخل صفوف ضيفه لتحقيق انتصار جديد يدعم موقفه في سباق المراكز المتقدمة.

ولم يحصل بوكيتينو على وقت كافٍ للتعرف بصورة كاملة على لاعبيه أو تطبيق أفكاره الفنية بعدما وصل إلى مانشستر الأربعاء الماضي وهو ما يجعل الرهان الأكبر على الحالة المعنوية للاعبين ومدى قدرتهم على الاستجابة للتغيير الفني وتقديم رد فعل مختلف عما ظهروا عليه خلال الأسابيع الماضية.

ويأمل المدرب الأرجنتيني في الاستفادة من التأثير النفسي الذي يصاحب عادة تغيير الأجهزة الفنية والمعروف إعلاميا بـ«دفعة المدرب الجديد» من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بداية تساعده على كسب ثقة الجماهير وتخفف الضغوط المحيطة بالفريق.

ليفربول يبحث عن استغلال أزمة غريمه

على الجانب الآخر يدخل ليفربول المواجهة بطموحات مختلفة بعدما جمع 18 نقطة وضعته في المركز الرابع إثر تحقيق 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمتين ليصبح مطالبا باستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة الضغط على فرق المقدمة.

وتتجه الأنظار إلى الألماني فلوريان فيرتز الذي بدأ يقدم مؤشرات إيجابية على استعادة مستواه بعدما سجل 3 أهداف خلال مباراتين مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي كما نجح في هز الشباك خلال انتصار ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر أن يواصل فيرتز تطوره بعدما واجه بعض الصعوبات في بداية مشواره مع النادي خاصة أن قدراته الهجومية وصناعته للفرص تمنحان الفريق إضافة مهمة في المباريات الكبرى.

مانشستر سيتي يبحث عن إيقاف نزيف النقاط

وبعيدا عن قمة أنفيلد يخوض مانشستر سيتي اختبارا مهما أمام فولهام اليوم السبت في مواجهة لا تقبل المزيد من إهدار النقاط بالنسبة إلى حامل الطموحات الكبيرة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويعيش فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا فترة غير مستقرة بعدما تعرض لثلاث هزائم متتالية أمام أستون فيلا وبرايتون ونوتنغهام فورست رغم بدايته المثالية للموسم بتحقيق الفوز في أول 7 مباريات.

وتسببت هذه النتائج في تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 6 نقاط خلف آرسنال المتصدر ونقطة واحدة خلف برايتون صاحب المركز الثاني ليصبح الفريق مطالبا باستعادة توازنه قبل اتساع الفارق بصورة تصعب تعويضها.

ويواجه مانشستر سيتي فريق فولهام صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط في لقاء تبدو فيه الفرصة متاحة لاستعادة الانتصارات لكن استمرار الأخطاء الدفاعية والتراجع الهجومي قد يعقد مهمة الفريق السماوي الذي لم يعد يمتلك رفاهية فقدان المزيد من النقاط.

آرسنال أمام فرصة لتعزيز الصدارة

وفي المقابل يتطلع آرسنال إلى استثمار تراجع منافسيه عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في مواجهة يسعى خلالها الفريق اللندني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

ويتصدر آرسنال المسابقة برصيد 27 نقطة بعدما حقق سلسلة من الانتصارات أعادت إليه الثقة عقب خسارته أمام برايتون بثلاثية نظيفة في سبتمبر الماضي إذ نجح بعدها في الفوز بخمس مباريات متتالية أمام ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وإيفرتون وليفربول وهال سيتي.

ويمثل اللقاء اختبارا مهما لكتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا خاصة أن نيوكاسل يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة ويأمل في استغلال اللعب على ملعبه وبين جماهيره لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما غابت عنه في آخر جولتين.

وتلقى آرسنال دفعة مهمة قبل المواجهة بعدما أكد أرتيتا جاهزية المدافع الفرنسي ويليام صليبا للعودة إلى المشاركة عقب فترة غياب بسبب الإصابة بينما يستمر غياب الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا لنحو 4 أسابيع إضافية رغم تحسن حالته البدنية.

تشيلسي وبرايتون وأستون فيلا في مواجهات مهمة

وتشهد الجولة أيضا مواجهة تشيلسي أمام ليدز يونايتد اليوم السبت حيث يسعى الفريق اللندني صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة إلى تحقيق انتصار جديد يدعم طموحاته في الاقتراب من المربع الذهبي بينما يدخل ليدز اللقاء من المركز التاسع برصيد 14 نقطة بحثا عن نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

ويخوض برايتون مواجهة خارج ملعبه أمام هال سيتي غدا الأحد بعدما فرض نفسه منافسا قويا في المراكز المتقدمة بفضل نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه الألماني فابيان هورزيلر إذ جمع 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد وهزيمتين.

كما يستضيف أستون فيلا فريق سندرلاند في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى استعادة التوازن بعدما اكتفوا بالتعادل في آخر مباراتين ليتراجعوا إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وتتواصل مباريات الجولة بمواجهة توتنهام هوتسبير أمام إيبسويتش تاون إلى جانب لقاء كوفنتري سيتي مع كريستال بالاس وبورنموث أمام نوتنجهام فورست على أن تختتم المنافسات يوم الاثنين بمباراة برنتفورد وإيفرتون.