عاشت أسرة شاب بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، أيامًا ثقيلة من القلق والخوف والترقب، بعدما غاب نجلها عن الأنظار، وظلت تنتظر عودته أو تتلقى خبرًا يطمئن قلوبها على مصير ابنهم المختفى، دون أن تتخيل أن رحلة البحث عنه سوف تنتهي بكشف واقعة جنائية مأساوية.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ عن تغيب شاب فى العشرينات من العمر، فى ظروف غامضة، دفعت أجهزة الأمن لبدء رحلة بحث وتحري لكشف ملابسات اختفائه، وسط حالة غموض أحاطت بمصيره، وترقب من أسرته التي تمسكت بأمل العثور عليه حيًا، وإنهاء أيام الانتظار والخوف.





الاشتباه فى سيدة



ومع تكثيف التحريات، بدأت خيوط الواقعة تتكشف تدريجيا، لتشير المعلومات الأولية إلى الاشتباه في تورط سيدة في إنهاء حياة الشاب، نتيجة خلافات لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

بعد تضييق الخناق تبين أن السيدة المشتبه بها تعدت عليه باستخدام آلة حادة ووجهت له عدة طعنات مميتة أودت بحياته فى الحال، ولم تتوقف تفاصيل الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت المعلومات الأولية عن الاشتباه في إقدام المتهمة على إحراق جثمان الشاب داخل فرن بلدي على مدار 3 أيام.



إلقاء الرماد فى الشارع



وتأكيداً للتخلص من آثاره وأى تفاصيل قد تكون خيطاً فى القضية الغامضة، ألقت ما تبقى من رماد جثمان الشاب في أحد شوارع القرية، في تفاصيل مأساوية زادت من صدمة الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيدة المشتبه بها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، وكشف كافة التفاصيل المحيطة بها.

