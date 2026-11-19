‏تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، عيادات نجع حمادي للتأمين الصحي، ومستشفى نجع حمادى المركزى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الخدمات الصحية اللازمة للمترددين، في إطار متابعة أداء المنشآت الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

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‏رافقه خلال الجولة الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من الكوادر الطبية بإدارة صحة نجع حمادي، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.



استمع محافظ قنا، إلى شرح حول طبيعة العمل داخل العيادات والمستشفى، وآليات تقديم الخدمات الطبية للمرضى، ومدى انتظام الأطقم الطبية والتمريضية في أداء مهامها.

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‏وشملت جولة المحافظ للمستشفى والعيادات، تفقد عدد من الأقسام للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، للوقوف على الاحتياجات ومتابعة أداء الفرق الطبية، ومدى توافر الإمكانات اللازمة، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين التى وجه بحلها على الفور.



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‏كما وجه الببلاوى، مديرية الصحة، بدراسة إعادة تعديل خطة توزيع كوادر التمريض بالمديرية، بما يسمح بتحقيق التوازن في توزيع الأطقم التمريضية على المنشآت الصحية، وفقا للاحتياجات الفعلية لكل منشأة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وضمان انتظام العمل وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.



