شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم، الخميس 19 نوفمبر 2026، حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، بالإضافة إلى أسعار كرتونة البيض والبانيه، باعتبارها من السلع الأساسية على مائدة الأسرة المصرية.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدواجن والبيض والبانيه اليوم في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم نحو 68 إلى 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات بين 78 و79 جنيهًا للكيلو، وقد يختلف السعر من منطقة لأخرى.

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

جاءت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وفقًا لآخر تحديثات البورصة كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء: من 68 إلى 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر الفراخ الساسو: من 85 إلى 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة حسب سعر التنفيذ والتسعير المعلن.

سعر الفراخ البلدي: نحو 110 إلى 111 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

سعر فراخ الأمهات: من 65 إلى 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وتختلف أسعار البيع للمستهلك وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهامش ربح التجار.

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس في الأسواق ومحلات بيع الدواجن بين 200 و230 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار حسب المنطقة ومكان البيع.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

أما بالنسبة لأسعار البيض، فقد جاءت وفقًا لآخر تحديثات الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيهًا جملة، وتصل للمستهلك إلى نحو 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 124 جنيهًا جملة، وتصل للمستهلك إلى نحو 134 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: نحو 134 جنيهًا جملة، وتصل للمستهلك إلى 144 جنيهًا.

لماذا تختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى؟

تتأثر أسعار الدواجن بعدد من العوامل، أبرزها تكاليف الأعلاف والإنتاج والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى حجم المعروض والطلب داخل الأسواق، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي للمستهلك من محافظة إلى أخرى ومن محل لآخر.

إنتاج الدواجن في مصر يرتفع إلى 2.3 مليون طن

وكشف وزير الزراعة عن تحقيق قطاع الإنتاج الداجني طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم إنتاج الدواجن إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.3 مليون طن في عام 2014.

كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 80% إلى 98%، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع، والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي.

القطاع الخاص ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج والتصدير

وأكد فاروق أن استمرار دعم استثمارات القطاع الخاص وتطوير المزارع القائمة يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة التشغيل وتوفير الدعم الفني اللازم للمربين والمستثمرين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء منظومة إنتاج داجني أكثر تطورًا وقدرة على مواجهة التحديات، مع تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح المجال أمام التوسع في التصدير.