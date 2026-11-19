أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ضرورة القضاء التام على الأسلحة النووية، مُشددًا على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر انتشارها، ودعم الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.

وأضاف “شي جين بينج” أن الأسلحة النووية تمثل تهديدًا خطيرًا للبشرية، وأن التخلص منها بشكل كامل يصب في المصالح المشتركة لجميع الدول، داعيا إلى مواصلة العمل الدولي لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القمة الثلاثية التي تجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، باعتبارها الدول الثلاث الأكبر امتلاكا للأسلحة النووية، وسط تصاعد النقاشات بشأن الحد من التسلح النووي ومنع سباق تسلح جديد.