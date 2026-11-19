أطلق البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد منتخب البرتغال ولاعب مانشستر يونايتد، تصريحات تليفزيونية مُثيرة للجدل، تحدّث خلالها عن قيادة المنتخب في الفترة الحالية، ووجّه رسائل انتقادية بدت موجهة إلى مواطنه كريستيانو رونالدو، في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق.

وقال برونو فيرنانديز إنه سمع جميع الانتقادات التي وُجهت إلى المنتخب البرتغالي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى حد معارضة والدة كريستيانو رونالدو لهم، قبل أن يؤكد أن الفريق نجح في مواصلة تحقيق الانتصارات رغم غياب قائد المنتخب السابق.

وأضاف: «سمعت جميع الانتقادات التي وُجهت إلينا، حتى إن والدة رونالدو كانت ضدنا، لكن انظروا إلينا الآن.. نواصل تحقيق الانتصارات رغم غياب رونالدو».

وتطرق لاعب مانشستر يونايتد إلى مسألة القيادة داخل المنتخب البرتغالي، موضحًا أنه يتشارك حمل شارة القيادة مع جواو كانسيلو، كاشفًا عن موقفه خلال إحدى المباريات، عندما طلب من المصور إظهار الشارة بوضوح.

وأوضح برونو سبب تصرفه قائلًا إنه أراد أن يعرف الجميع من يقود المنتخب البرتغالي في الوقت الحالي، في إشارة إلى دوره القيادي داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وواصل قائد البرتغال تصريحاته برسالة بدت موجهة إلى كريستيانو رونالدو، قائلًا إن رونالدو والجميع أصبح بإمكانهم رؤية الفارق بين القائد الذي يقاتل من أجل بلاده، ومن يشتكي بسبب عدم المشاركة.

واختتم برونو فيرنانديز تصريحاته بالتأكيد على طموحات الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي، مشيرًا إلى أنه وجواو كانسيلو وروبن نيفيز سيتولون قيادة الفريق نحو تحقيق إنجازات تاريخية لم يسبق للمنتخب الوصول إليها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل حول أدوار القيادة داخل المنتخب البرتغالي، والعلاقة بين نجوم الجيل الحالي وكريستيانو رونالدو، الذي ظل لسنوات طويلة الوجه الأبرز والقائد الأول للمنتخب، وصاحب الدور الأكبر في أبرز إنجازاته.