يخطط نادي النصر السعودي لاتخاذ خطوة استثنائية قد تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ كرة القدم، من خلال تصعيد كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول خلال عام 2027، تمهيدًا لمشاركته بجوار والده في مباراة رسمية.

وبحسب تقارير إعلامية سعودية، فإن إدارة النصر تدرس منح كريستيانو جونيور فرصة الانضمام إلى الفريق الأول، بعد المستويات التي يقدمها مع فرق الناشئين بالنادي، في خطوة قد تحقق حلم رونالدو بمشاركة نجله داخل المستطيل الأخضر بقميص فريق واحد.

وكشف الإعلامي الرياضي طارق النوفل عن وجود توجه داخل النادي لدراسة إفساح المقعد الأجنبي المخصص للاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم، ضمن فئة اللاعبين تحت السن، من أجل قيد وتصعيد كريستيانو جونيور وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة مع الفريق الأول.

ويبلغ كريستيانو جونيور 16 عامًا، ويلعب ضمن صفوف فريق النصر تحت 17 عامًا، كما سبق له تمثيل منتخبات البرتغال للفئات السنية، في ظل الاهتمام المتزايد بتطوره ومستقبله الكروي.

ومن شأن إتمام هذه الخطوة أن يمنح جماهير كرة القدم فرصة مشاهدة الأب والابن معًا في مباراة رسمية، إذ يتطلع رونالدو إلى تحقيق هذا الحلم قبل نهاية مسيرته الاحترافية.