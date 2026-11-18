وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر تخصيص 40 ألف تذكرة لجماهير الزمالك، مقابل 2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك، وشهد الاتفاق على عدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها موعد فتح بوابات ستاد القاهرة الدولي، وتحديد أماكن دخول جماهير الفريقين، بما يضمن تنظيم عملية دخول المشجعين.

ومن المقرر طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية