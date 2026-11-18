أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قرارًا بتكليف السيدة سميحة رمضان خريشة بالقيام بأعمال مدير مكتبة مصر العامة – فرع البعيرات، وتكليف السيدة غادة علي سيد راجح بالقيام بأعمال مدير مكتبة مصر العامة – فرع المريس، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح الفرعين الجديدين لمكتبة مصر العامة بكل من قرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة وقرية المريس التابعة لمدينة الطود.

كما شمل القرار تكليف السيد منتصر عبدالعزيز أحمد بالقيام بأعمال مدير مكتبة مصر العامة – فرع النمسا بمدينة إسنا.

ومن المقرر افتتاح فرعي مكتبة مصر العامة بالبعيرات والمريس خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك على هامش احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي، في خطوة تستهدف دعم الحركة الثقافية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المعرفية والثقافية، وإتاحة مساحات جديدة للقراءة والاطلاع والتعلم أمام المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات محافظة الأقصر نحو دعم المؤسسات الثقافية، وتوفير بيئة محفزة على القراءة والإبداع، وتعزيز دور المكتبات العامة باعتبارها مراكز للإشعاع الثقافي والتنوير المجتمعي، بما يسهم في بناء الوعي وتنمية قدرات الأجيال الجديدة.