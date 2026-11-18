أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير البنية الرقمية لمنظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها بوابة معلومات التجارة الخارجية، بما يوفر آلية مستدامة تربط بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية للسوق.

منصة وطنية متكاملة تجمع الجهات الحكومية والرقابية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك استهدف لإنشاء منصة وطنية متكاملة تجمع الجهات الحكومية والرقابية وممثلي القطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركاء التنمية، بما يعزز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير قطاع التجارة.

وأشار مدبولي إلى أن تنوع شركاء التنمية المشاركين في هذه المبادرة، من مؤسسات وجهات دولية وأجنبية، يعكس أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير الخدمات التجارية ورفع كفاءة منظومة العمل.

الربط بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية

وأضاف أن الربط بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية للسوق يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للمشروع، من خلال توفير بيئة تساعد على تطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

تعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات تعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية، وخفض الأعباء الإجرائية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.